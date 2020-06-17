شفاء 200 حالة من فيروس كورونا و520 يتلقون العلاج بمستشفيات العزل في أسيوط

قال الدكتور أحمد سيد موسى مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بأسيوط ، أن مستشفيات الصحة بأسيوط استقبلت 1700 حالة اشتباه بمرض فيروس كورونا منذ بداية ظهور الفيروس في مارس الماضي.





وأضاف موسى انه تم عمل الفحوصات الطبية لهم من تحاليل وإشاعات وإجراء مسحات ، تأكد إصابة 800 شخص منهم وسلبية 900 آخرين ، مشيرا إلى انه تم عزل المصابين بمستشفيات العزل والمدينة الجامعية والتعامل معهم طبقا لبرتوكول وزارة الصحة .





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وأشار موسى إلى انه تماثل للشفاء 200 حالة بينما يتلقى العلاج في مستشفيات العزل والمدينة الجامعية 520 آخرين وتوفي 80 حالة منهم من توفى قبل الوصول إلى المستشفى.





ونوه مدير ادراة مكافحة العدوى بمديرية الصحة انه بلغ عدد حالات المخالطين 7000 حالة وتم وضعهم تحت المتابعة المنزلية وتنفيذ برتوكول وزارة الصحة بالمتابعة معهم حتى تأكد سلامة 5000 حاله منهم بعد قضائهم فترة المتابعة المنزلي ويخضع الآن 2000 حالة عزل منزلي من المخالطين تم صرف الأدوية اللازمة لهم وحالتهم مستقرة .