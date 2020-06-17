لـ مرضى الحساسية.. 10 نصائح مهمة لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والعلاج المناعي، عدة نصائح لمرضى الحساسية في مواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال بدران، في مداخلة هاتفية مع لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر شاشة "DMC"، مساء اليوم الأربعاء،: "اللي عنده حساسية يعود للعلاج بتاعه، ولازم يكون عنده خطة مكتوبة ولأي أعراض وعارف هيعمل إيه كويس"، لافتا إلى أنه على مرضى الحساسية أن يعرفوا أنهم معرضون بقوة للإصابة بالفيروس الخطير.





وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والعلاج المناعي، إلى أن كل مرضى الحساسية لديهم مشكلة في المناعة، وطالبهم بالبعد عن التدخين بكل أشكاله.