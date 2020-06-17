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توك شو

لـ مرضى الحساسية.. 10 نصائح مهمة لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:10 م
كورونا
كورونا
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عادل نصار
قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والعلاج المناعي، عدة نصائح لمرضى الحساسية في مواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال بدران، في مداخلة هاتفية مع لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر شاشة "DMC"، مساء اليوم الأربعاء،: "اللي عنده حساسية يعود للعلاج بتاعه، ولازم يكون عنده خطة مكتوبة ولأي أعراض وعارف هيعمل إيه كويس"، لافتا إلى أنه على مرضى الحساسية أن يعرفوا أنهم معرضون بقوة للإصابة بالفيروس الخطير. 

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والعلاج المناعي، إلى أن كل مرضى الحساسية لديهم مشكلة في المناعة، وطالبهم بالبعد عن التدخين بكل أشكاله.
 
وأكد الدكتور مجدي بدران، ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكل الإجراءات الاحترازية، ومنع التكييف والمراوح، وفتح الشبابيك والتهوية الجيدة للأماكن، متابعا أنه لا بد من الالتزام بارتداء الكمامة، والبعد عن وضع الأيدي على الأسطح، واستخدام الكحول فورا.
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