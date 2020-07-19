مدير أمن دمياط الجديد لـ صدى البلد: أعرف الدمايطة جيدا .. واستقرار الوضع الأمني أهم أولوياتي

قال اللواء خالد إبراهيم مدير أمن دمياط الجديد، إنه سعيد بتكليفه، خاصة أنه سبق أن عمل بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط منذ ما يقرب من 6 سنوات.









وأضاف لـ صدى البلد، أنه يعرف الدمايطة جيدا ويحترمهم كثيرا، فبحكم عمله كان متواجدا بالشارع الدمياطى ويقدر الدمايطة وحبهم لعملهم وله علاقات طيبة بأبناء محافظة دمياط.





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وتابع أنه بمجرد وصوله لدمياط لتسلم مهامه كمدير أمن، سينزل للشارع وسيتعرف على المشكلات الأمنية بالشارع وسيعمل مع القيادات الأمنية على حلها.









وأشار إلى أنه سيلتقي بكل الأطياف بالمجتمع الدمياطى من أجل الحفاظ على أمن وأمان المحافظة والمواطنين، وسيعمل مع القيادات الأمنية بالمديرية يدا واحدة من أجل العمل على استقرار الوضع الامنى للمحافظة.







