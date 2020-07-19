راندا البحيرى تعلن عن قرب عرض فيلمها الحوت الأزرق

وعلقت راندا البحيرى على الصورة قائلة : "قريبا بدور العرض وعلى منصات السينما.. فيلم (الحوت الأزرق).. إنتاج وإخراج الأستاذ علاء مرسي".

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فيلم "الحوت الأزرق" يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف وراندا البحيري، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.









يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.