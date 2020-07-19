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«فنان بدرجة مهندس» .. 4 نجوم تخرجوا في هندسة الميكانيكا

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:31 م
«فنان بدرجة مهندس»
«فنان بدرجة مهندس» .. 4 نجوم تخرجوا في هندسة الميكانيكا
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منة الله عبد الحميد
«نفسي اطلع مهندس» تتردد هذه المقولة منذ الصغر ولكن يبقى الاختيار الأصعب ما بين تحقيقي هذا الحلم والإصرار عليه أو تركه والاستغناء عنه،هذا ما حدث مع العديد من المشاهير الذين أصروا على الحصول على شهادة جامعية بجانب التمثيل. 

 لذلك نقدم في التقرير التالي أبرز الفنانين الذين تخرجوا في كلية الهندسة.

يوسف الشريف

الصياد والعالمي يوسف الشريف من أبرز الفنانين الذين التحقوا بكلية الهندسة، قسم ميكانيكا السيارات، وبعدها خاض مجال التمثيل وقدم العديد من الأعمال المميزة أبرزها كفر دلهاب وآخرها مسلسل النهاية. 
يذكر أن يوسف الشريف شنت عليه حملة هجومية في الفترة الأخيرة بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات أثناء التمثيل. 


محمود الليثي 

يعد المطرب الشعبي محمود الليثي من خريجي كلية الهندسة، فكان حلم الغناء يطارده منذ صغره ولكن والديه أصرا على ان يلتحق بكلية الهندسة وبالفعل تخرج فيها واتجه للغناء. 
وقدم العديد من الأفلام والأغاني الشعبية مع الفنانة بوسي والراقصة صافيناز، وأشاد الجمهور بصوته العزب. 

هشام ماجد 
 ممثل كوميدي وكاتب سيناريو، تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة، وعمل 7 سنوات كمهندس صيانة بأحد الفنادق بشرم الشيخ، بعدها التحق بالتمثيل بعدما قدم فريقًا للسخرية من الأفلام المصرية الشهيرة. 

شيكو 

وهو ممثل وكاتب مصري، بدأ حياته مهندس ميكانيكا قوى، بإحدى الشركات العالمية، بعدما تخرج من كلية الهندسة، والتي دخلها حبًا لأن والده ووالدته كانا مهندسين، وآخر أعماله كان مسلسل اللعبة في رمضان الماضي. 

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