الرويسات بشرم الشيخ.. من منطقة عشوائية لمساكن فاخرة مكتملة المرافق والخدمات

أصبحت منطقة الرويسات تلك المنطقة العشوائية التى لاتبعد عن مدينة شرم الشيخ سوى عدة كيلو مترات تحفة معمارية ومساكن منظمة تنعم بجيمع المرافق والخدمات .





ولم يكن يتخيل أحد أن تتحول تلك المنطقة العشوائية والتي كانت تمثل خطورة بالغة على مدينة شرم الشيخ مدينة السلام إلى منطقة سكنية راقية يتمنى الكثير أن ينال وحدة سكنية بها وذلك بعد قيام الدولة ممثلة في محافظة جنوب سيناء وصندوق تطوير العشوائيات ببناء مساكن راقية لسكان العشوائيات بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئسس عبد الفتاح السيسي بعد أن كانوا يعيشون فى عشش صفيح ومساكن في اماكن خطره علاوة على تسليم قطع من الأراضي مرفقة ويتضمن التطوير إنشاء 70 عمارة سكنية توفر 1120 وحدة سكنية لأهالي مناطق الرويسات، على مرحلتين للمشروع، بتكلفة إجمالية قدرها 317 مليون جنيه.

وقام جهاز تعمير سيناء بإنشاء 496 وحدة سكنية بديلة للعشوائيات كمرحلة اولي وتم تسليم 48 وحدة وسيتم تسليم باقي الوحدات تباعا كما يجرى البدء فى تنفيذ 624 وحدة أخرى كمرحلة ثانية بالمشروع، وتحويل الرويسات إلى مدينة ومجتمع سكنى متكامل تضم كافة المرافق والمصالح الحكومية وهو ما يعد نقلة حضارية كبيرة فى شرم الشيخ وإنجازا قوميا جديدا للقضاء على العشوائيات نهائيا بشرم الشيخ.

واكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن الإسكان الاجتماعي بديل العشوائيات يعد نقلة حضارية كبير في شرم الشيخ موضحا أن ما يحدث في منطقة الرويسات العشوائية يعد إنجازا قوميا جديدا للقضاء على العشوائيات نهائيا بشرم الشيخ.

وأعلن فودة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحويل منطقة الرويسات إلى مدينة وتجمع سكني متكامل يضم كافة المرافق والمصالح الحكومية، مقدما الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها ورعايتها لمواطني جنوب سيناء.

وأوضح أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية بديلة العشوائيات لكافة المستحقين تباعا، فور وصول الموافقة مع جهاز تنمية سيناء، لافتا إلى أن هذه الوحدات بدون مقدم وبرسوم شهرية لعمل صيانة كاملة للوحدات.





وأوضح المحافظ أنه سيتم طرح وحدات جديدة وبيعها للمواطنين، بعد التنسيق مع جهاز تطوير العشوائيات، خاصة أنه جاري عمل مدارس ومستشفيات في المنطقة، وإمدادها بالعديد من الخدمات لتلبية احتياجات أهالي المدينة الجديدة، مؤكدا أنه جرى التصديق على خطوط سرفيس جديدة لنقل المواطنين من وإلى الرويسات.





وقال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن شرم قطعة من أوربا، وننوي أن نستكمل بناء مدينة جديدة علي مستوي عالي من الرقي والحضارة تليق بشرم الشيخ.





وقد اصبحت الرويسات حي فاخرا بي تتراص به الوحدات السكنية الفاخرة بطريقة منسقة حيث العقار الواحد يتكون من 4 أدوار وكل دور به 4 شقق، ومساحة الشقة الواحدة تصل إلى 90 مترا.



وتحتوى على 3 غرف وريسبشن ودورة مياه ومطبخ و أرضية هذه الشقق مطعمة بالسيراميك الفاخر وجميع البالكونات تطل على الشوارع الرئيسية .

وقد تسلمت الاسر الوحدات السكنية والذين عبروا عن سعادتهم الغامرة لنقلهم من مناطق عشوائية الي وحدات سكنية عصرية بها كافة المرافق .



وعبر عمر الشيخ مدير فني في احد سناتر الغوص وزوجته سلوي علي الصباع عن كامل سعادتهما بسكنهما في تلك الوحدات الراقية العصرية وقالا اننا كنا نسكن العشوائيات ولانشعر بالامان خاصة ان الجبال كانت خلفنا مباشرة وكنا ناف من سقوط اجزاء علينا في أي وقت والحمد لله انه تم منحنا هذه الوحدة السكنية وشعرنا بالامن والراحة ووجدنا من يسال عنا من المسئولين.





ووجه مصطفي ابراهيم عيسي ويعمل سائقا ويعيش مع اسرته المكونة من الزوجه فاطمه احمد حسن ربة منزل والابناء حسن ويعمل بالسياحة والتوامان نهي بكلية الطب وندي بكلية التجارة وشروق بالصف السادس الابتدائي الشكر للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على هذا المجهود الكبير الضخم الذى يبذل من أجل تحسين أوضاع الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية والشعور بالفقراء والمهمشين والفئات الأقل احتياجا.





ويقول طلال سالمان اعمال حرة اعيش مع اسرتي المكونة من الزوجة عيده سلامة سليمان ربة منزل والابناء منةة بالصف الثاني الاعدادي وهبة 20 عاما وعبد الهادي بالصف الثاني الابتدائي ان العمارات الجديدة بها صرف صحى ومياه وكهرباء وأعمدة إنارة بالطاقة الشمسية وغاز طبيعى وخطوط تليفونات واصبحت اشعر بالامان خاصة ان ابنائي يسترجعون فيها دروسهم ويقضون طفولتهم مثلهم مثل أى أطفال آخرين؛ ومنطقة الاسكان الجديد اصبح من افضل المناطق الحضارية فنحن كنا نعيش حياة البائسين داخل غرف سقفها مصنوع من الطوب اللبن .





أما شحات عباس السيد عوده «غفير المنطقة» فأكد أن هناك حوالى 3٠ أسرة استلمت الوحدات السكنية الخاصة بها مشيرا إلى أن هناك أكثر من 496 شقه لو كل شقة تحتوى على 5 أفراد هنحل مشكلة وأزمة كبيرة وسنعوض هؤلاء الناس عن الحياة غير الآدمية التى كانوا يعيشونها، فقد كان هناك أكثر من أكثر من 3 آلاف أسرة تعيش فى «الرويسات.





وعن التحديثات الجديدة داخل اسكان الرويسات أكد «غفير المنطقة» أنه تم عمل محطة كبرى لتخزين المياه كما تم تزويد المنطقة بأحدث أنظمة الصرف الصحى وأعمدة الإنارة التى تعمل بالطاقة الشمسية وتم تقسيم العمارات بشكل حضارى كما أنشئت جراجات خاصة للسيارات أسفل كل عمارة .





ويقول عبد النبي محمود من سكان المنطقة ان معظم الاسر هنا كانت تعيش فى منطقة مخرات السيول وأبراج الضغط العالى وكانت تتعرض للخطر فى موسم السيول هى وأولادها وأشار إلى أن الحياة الآن أصبحت أفضل بكثير ونشكر الرئيس السيسى والمحافظ اللواء خالد فودة والذى سلمنا الشقق بعد أن قمنا بعمل المستندات المطلوبة مؤكدا أن الشقق تم تشطيبها بشكل رائع ولم ينظروا إلي كافة السكان علي انهم فقراء أو غلابة ونتمني من القيادة السياسية ومحافظ جنوب سيناء تكملة الجميل وبناء مدرسة ومستشفى حتى تتوفر لنا كل مناحى الحياة .





ويلتقط خيط الحديث مصطفي محمد سعد 55 عاما ويعمل غفير علي احد الفيلات بمنطقة الرويسات قائلا الحمد لله ان تحقق حلما لنا بالجلوس في وحدات سكنية قمة الروعة وتكون ملكا لنا ولأولادنا ولكننا اكتشفنا أن الشقق لا تورث وهو أمر يجب أن يتم وضعه فى عين الاعتبار حتي لايرجع أطفالنا وأحفادنا إلى حياة العشوائيات البائسة التى كنا نعيش فيها والتى انتشلتنا منها الدولة لتؤكد أننا في ناظري المسئولين وأن الدنيا مازالت بخير.

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