بكمنجة لراحة الأعصاب.. شواطئ نويبع تبتكر لجذب الأنظار بعد توقف جائحة كورونا

تعتبر شواطئ مخيمات نويبع واحة الاستجمام والهدوء وممارسة الهوايات من مشي ورسم وعزف، فكثير من المصريين يقصدون المخيمات السياحية في نويبع ودهب وطابا لبساطتها ومواقعها المتميزة علي الشواطئ.





وعقب فتح الحكومة النشاط السياحي بعد توقفه نتيجة ازمة جائحة كورونا العالمية طبقا للاشتراطات الصحية لوزارتي السياحة والصحة حصلت كثير من المخيمات علي شهادة السلامة والصحة وبدات في استقبال نزلاء وسياح بعد فترة من انحسار الحركة السياحية بسبب فيروس كورونا.





ويستمتع السياح في المخيمات السياحية بسماع موسيقي الكمنجة علي شاطئ مخيم حبيبة بنويبع في الصباح وهم يتناولون الإفطار الصحي في انسجام ما بين الطبيعة الخلابة وصوت الموسيقي.





ويقوم عازف الكمنجة مينا يونان بعزف اجمل الالحان علي شواطئ نويبع ويستمتع بها السياح علي شواطئ نويبع ويتجمعون حوله للاستمتاع بالمقطوعات الموسيقيه التي يعزفها علي شاطئ البحر.





وقال ماجد السعيد صاحب مبادرة السياحة الزراعية إن المخيمات في نويبع واحة الهدوء والاستجمام للقادمين من زحام الحياة في المحافظات الكبري، مشيرا الي ان الكل هنا يمارس هوايته للاستمتاع بإجازة سعيدة ربما لا يمكن ان يقوموا بها في مدن الزحام.





وتشتهر مدينة نويبع بالمخيمات والمنتجعات السياحية البسيطة والشواطئ الخلابة التي تعتبر ملتقي ثلاث دول هى مصر والسعودية والاردن عن طريق ميناء نويبع البحري وتمتاز بالمزارات السياحية الجميلة مثل شاطئ الترابين وراس الشيطان وقلعة زمان ووادي الوشواشي والمعجنه.

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