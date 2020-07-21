AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بكمنجة لراحة الأعصاب.. شواطئ نويبع تبتكر لجذب الأنظار بعد توقف جائحة كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:52 ص
شواطئ نويبع
شواطئ نويبع
Advertisements
ايمن محمد
تعتبر  شواطئ مخيمات نويبع  واحة  الاستجمام والهدوء  وممارسة الهوايات من مشي  ورسم وعزف، فكثير من المصريين يقصدون المخيمات  السياحية  في نويبع ودهب وطابا لبساطتها ومواقعها المتميزة علي الشواطئ.

 وعقب  فتح الحكومة  النشاط السياحي بعد توقفه نتيجة ازمة جائحة كورونا العالمية طبقا للاشتراطات الصحية لوزارتي السياحة والصحة حصلت  كثير من المخيمات  علي شهادة السلامة والصحة وبدات في استقبال  نزلاء وسياح  بعد  فترة من انحسار الحركة السياحية بسبب فيروس كورونا.

ويستمتع السياح  في المخيمات السياحية بسماع  موسيقي  الكمنجة  علي شاطئ مخيم حبيبة بنويبع في الصباح وهم يتناولون الإفطار الصحي في انسجام ما بين الطبيعة الخلابة وصوت الموسيقي.

ويقوم عازف الكمنجة مينا يونان  بعزف  اجمل الالحان علي شواطئ نويبع  ويستمتع  بها السياح  علي شواطئ نويبع  ويتجمعون حوله للاستمتاع بالمقطوعات الموسيقيه التي يعزفها علي شاطئ البحر.

وقال ماجد السعيد صاحب مبادرة السياحة الزراعية  إن المخيمات في نويبع واحة الهدوء  والاستجمام للقادمين من زحام الحياة في المحافظات الكبري، مشيرا الي ان الكل هنا  يمارس هوايته  للاستمتاع بإجازة سعيدة ربما  لا يمكن ان يقوموا بها  في مدن الزحام.

 وتشتهر  مدينة نويبع بالمخيمات والمنتجعات السياحية  البسيطة  والشواطئ الخلابة التي تعتبر ملتقي ثلاث دول هى مصر والسعودية والاردن عن طريق ميناء نويبع البحري وتمتاز بالمزارات السياحية  الجميلة مثل  شاطئ الترابين  وراس الشيطان وقلعة زمان ووادي الوشواشي والمعجنه. 
 اقرا ايضا :

بكمنجة لراحة الأعصاب.. شواطئ نويبع تبتكر لجذب الأنظار بعد توقف جائحة كورونا
بكمنجة لراحة الأعصاب.. شواطئ نويبع تبتكر لجذب الأنظار بعد توقف جائحة كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبيعة خلابة..رأس أبو جالوم بدهب واحة للاستجمام ..شاهد

التباعد شرط أساسي .. شواطئ وفنادق شرم الشيخ تستعد لاستقبال السياح.. وعودة نظام الاوبن بوفيه

الوادي الجديد تستعد لعودة السياحة.. تعرف على أهم المناطق السياحية

بعد قرار عودة السياحة.. أبرز المعالم السياحية في مطروح.. صور

مجتمع حبيبة بنويبع.. حياة طبيعية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية

تخطف الأنظار وراحة.. قصة وادي الفريع قبلة سياح السفاري بـ جنوب سيناء

ترشيحاتنا

سكرتير عام محافظ الإسكندرية يكشف أسباب الهبوط الأرضي.. فيديو

حبَّة سامَّة يجب إخراجها فورا قبل تدمير الحلف.. تركيا الحلقة الأضعف في الناتو (تقرير)

للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. 10 إجراءات مرتقبة خلال العام الدراسي الجديد

هل يأثم من نام عن صلاة الفجر؟ .. أمين الفتوى يجيب

آيتن عامر تنشر صورة لأفلام زمن الفن الجميل.. شاهد

أنباء سارة تزفها أكسفورد عن فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة