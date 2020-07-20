AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوطنية للصحافة: نساند كافة إجراءات حماية الأمن القومي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:56 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الأخبار
أكدت الهيئة الوطنية للصحافة وجميع المؤسسات الصحفية القومية، مساندتها الكاملة للإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن القومي المصري.

وأثنت الهيئة، في بيانها منذ قليل، على قرار البرلمان المصري والجهود التي تبذلها القوات المسلحة للدفاع عن ثوابت الأمة التي لم تسع يوما إلى الحرب خاصة وان مصر دائما ما كانت في مقدمة الدول الداعية للسلام المبنى على القوة والقدرة على التصدي لأى مخاطر تهدد البلاد.

كما أثنت الهيئة على كافة القرارات التي اتخذتها وتتخذها الدولة المصرية لحماية الأمن القومي والحفاظ على مقدرات البلاد والتصدي لأى مخاطر تهدد أمن واستقرار الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كرم جبر لـ أردوغان: مصر هتقطع دراعك إذا امتدت لـ تهدد أمنها القومي.. فيديو

من أقوى جيوش المنطقة.. تأييد برلمانى واسع لرسائل الرئيس السيسى عن الجيش.. نواب: مصر لن تقف عاجزة أمام المؤامرات الإثيوبية ومستعدة لكافة الاحتمالات الممكنة.. والدولة قادرة على مواجهة أى تهديدات

إعلامية كويتية: لقاء السيسي بالقبائل الليبية أحرق المؤامرات التركية القطرية

عقب قرار البرلمان.. الكنيسة الأرثوذكسية: نساند جيشنا العظيم في خطواته للدفاع عن أمن مصر

الأعلى للإعلام: نساند إجراءات الدولة لحماية الأمن القومي

المفتي يثني على قرار البرلمان إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج البلاد

ترشيحاتنا

أردوغان جاب ورا .. أحمد موسى: السيسي أفشل مخطط تركيا الكبرى

بعد 11 يومًا نهاية المأساة.. العثور على جثة نور كلش بين صخور شاطئ الفيروز ببلطيم

دار الإفتاء: وقفة عرفات 30 يوليو و عيد الأضحى الجمعة 31

اجتماع تركي - ليبي - قطري في أنقرة

شاهد.. إخماد حريق هائل فى مخزن بسوق الأزبكية

هاني الناظر: فيروس كورونا سيعود للانتشار مع انخفاض درجة الحرارة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 علامة تشير لـ جفاف العين.. شاهد

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد دار الأطفال المعثور عليهم

جاهز أول سبتمبر.. نتائج واعدة من لقاح أكسفورد لعلاج كورونا