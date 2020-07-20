الوطنية للصحافة: نساند كافة إجراءات حماية الأمن القومي

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة وجميع المؤسسات الصحفية القومية، مساندتها الكاملة للإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن القومي المصري.





وأثنت الهيئة، في بيانها منذ قليل، على قرار البرلمان المصري والجهود التي تبذلها القوات المسلحة للدفاع عن ثوابت الأمة التي لم تسع يوما إلى الحرب خاصة وان مصر دائما ما كانت في مقدمة الدول الداعية للسلام المبنى على القوة والقدرة على التصدي لأى مخاطر تهدد البلاد.





كما أثنت الهيئة على كافة القرارات التي اتخذتها وتتخذها الدولة المصرية لحماية الأمن القومي والحفاظ على مقدرات البلاد والتصدي لأى مخاطر تهدد أمن واستقرار الدولة.