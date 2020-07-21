ضبط 5 أطنان من الأسماك الفاسدة في دمياط الجديدة

شنت مباحث التموين بمحافظة دمياط ، برئاسة الرائد أحمد عبدالباقي رئيس مباحث التموين بدمياط ، حملة مكبرة على الثلاجات الخاصة ببيع الاسماك بمدينة دمياط الجديدة لضبط الاسماك الفاسدة والغير صالحة لاستهلاك الادمى ومجهولة المصدر.





وأسفرت الحملة عن ضبط 5 طن من الاسماك منتهية الصلاحية داخل احدى الثلاجات المخصصة لحفظها، في مدينة دمياط الجديدة وتبين ان الاسماك فاسدة.

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وتم التحفظ على الكمية المضبوطة من الاسماك وتحرير المحضر رقم ٣٢١٨ جنح دمياط الجديدة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



