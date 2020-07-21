AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 5 أطنان من الأسماك الفاسدة في دمياط الجديدة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:27 ص
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
شنت مباحث التموين بمحافظة دمياط ، برئاسة الرائد أحمد عبدالباقي رئيس مباحث التموين بدمياط ، حملة مكبرة على الثلاجات الخاصة ببيع الاسماك بمدينة دمياط الجديدة لضبط الاسماك الفاسدة والغير صالحة لاستهلاك الادمى ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 طن من الاسماك منتهية الصلاحية داخل احدى الثلاجات المخصصة لحفظها، في مدينة دمياط الجديدة وتبين ان الاسماك فاسدة.
  
أقرأ أيضا:


وتم التحفظ على الكمية المضبوطة من الاسماك  وتحرير المحضر رقم ٣٢١٨ جنح دمياط الجديدة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وجاءت الحملة تحت اشراف  اللواء خالد ابراهيم مدير امن دمياط بعد ساعات من توليه مهام عمله بالمحافظة ، فور صدور قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتعيينه مديرًا لأمن دمياط، خلفًا للواء إسماعيل حسين، وذلك ضمن حركة تنقلات الوزارة الأخيرة.
ضبط 5 أطنان من الأسماك الفاسدة في دمياط الجديدة
ضبط 5 أطنان من الأسماك الفاسدة في دمياط الجديدة
ضبط 5 أطنان من الأسماك الفاسدة في دمياط الجديدة
ضبط 5 أطنان من الأسماك الفاسدة في دمياط الجديدة
ضبط 5 أطنان من الأسماك الفاسدة في دمياط الجديدة
ضبط 5 أطنان من الأسماك الفاسدة في دمياط الجديدة
ضبط 5 أطنان من الأسماك الفاسدة في دمياط الجديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مصائب النجوم.. وفاة شقيق ميار الببلاوي.. وحبس محمد رمضان

التعليم تنفي تسريب امتحان جبر الثانوية العامة قبل توزيعه في اللجان

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام ذي الحجة.. الإفتاء تجيب

أخبار السوشيال.. تعليق قوي من أحمد فلوكس على فيديو رقص.. مي عمر تشعل مواقع التواصل

هل يأثم من نام عن صلاة الفجر؟ .. أمين الفتوى يجيب

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد أول أسبوع في سبتمبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة