لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.. غلق 3 محال تجارية و4 مقاه بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط برئاسة متولى حسن محمد،حملة مكبرة مساء أمس الإثنين، على الكافتيريات والمقاهي والمطاعم للتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاءت الحملة للتأكد من عدم تعدى نسبة الأشغال 25٪ من الطاقة الاستيعابية للمنشأة وكذا الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى وعدم تقديم الشيشة فضلًا عن ارتداء الكمامة ومهمات الوقاية وتوفير أدوات ورقية تستخدم لمرة واحدة، مع متابعة غلق المنشأة فى تمام العاشرة مساءً.





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وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع عدد 3 محل تجارى ومصادرة بعض الاشغالات بالمدينة وعدد 4 من المقاهى التى لم تلتزم بمواعيد الغلق

وتاتى الحملة ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف المتابعات على كافة المنشآت التى تقدم خدمات للمواطنين لمتابعة تطبيق الضوابط و الاشتراطات الوقائية والمعايير الصحية المُعلن عنها مسبقًا لتنظيم عملية الفتح التدريجى لبعض الأنشطة.