الإسماعيلى عن إمكانية ضم محمد عواد: لسنا في حاجة لحراس مرمى

كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، موقفه من التعاقد مع محمد عواد حارس الفريق السابق والزمالك الحالي.

وقال سعفان الصغير في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" مع أحمد حسن، والمذاع على راديو مصر:" لست في حاجة لضم حراس مرمى، تم سؤالي قبل ذلك وأكدت وجود محمد فوزي ومحمد مجدي بالإضافة لحراس شباب سيحصلون على فرصتهم".





وأضاف:" لست في حاجة للتعاقد مطلقا لاعادة محمد عواد، أو محمد صبحي،أحترم الجميع، لكن لدي 4 حراس في النادي الإسماعيلي".





وتابع : " لدينا لاعبين مميزين، وفي البطولة العربية نخوض المباريات بجماهير ووصلنا إلى الدور قبل النهائي، هناك فرق شاسع بين الدوري والبطولة العربية في ظل غياب الجماهير".





وأكمل : "جمهور الإسماعيلي يريد الفوز دائما، لكن كرة القدم "مكسب وخسارة"، والأمور بعض الوقت تكون في غاية الصعوبة لدينا".