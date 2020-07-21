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حوادث

السم الأبيض.. إحالة مسجل شقى خطر للجنايات لتجارته فى المخدرات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:47 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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محمد العيسوى
أمرت نيابة السلام ، بإحالة عاطل مسجل شقى خطر لمحكمة الجنايات ، وذلك لاتهامه بحيازة مواد مخدرة" هيروين.


البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام تلقي مفادها قيام مسجل شقى خطر بحيازة واتجار المواد المخدر، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وباعداد الاكمنة تم ضبط المتهم ر.ط ا مسجل شقى خطر أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت" 200 جرام" و مبلغ مالى و ميزان حساس و سلاح أبيض و هاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.

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