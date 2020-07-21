تفاصيل لقاء محافظ دمياط مع رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الثلاثاء، المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث جاء اللقاء بحضور المهندس عصام بحيرى رئيس قطاع المناطق الحرة واللواء ناصر العبد مستشار رئيس الهيئة.





استعرضت المحافظ مع المستشار عبد الوهاب الجهود المبذولة مؤخرًا لتوفير مناخ مناسب للمستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم، والتشجيع على زيادة حجم الاستثمارات.





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كما ناقشا أوجه تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز تلك الجهود وخلق فرص استثمارية واعدة فى كافة المجالات، وكذا آليات تنفيذ توسعات للمنطقة الحرة العامة وتنمية عدد من الصناعات التى تشتهر بها دمياط فضلا عن إمكانية استغلال عدد من الأراضي بإقامة مشروعات استثمارية بالمحافظة.





أكدت المحافظ على أهمية التكامل بين جميع الجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوى والهام مشيرة إلى أن محافظة دمياط زاخرة بفرص استثمارية عديدة.





ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ان الدولة تسعى إلى زيادة الفرص الاستثمارية وتحقيق تحولات كبيرة على المستوى الاقتصادى وتنمية البنية الأساسية للاستثمار فى مصر.