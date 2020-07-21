محافظ دمياط تتفقد شركات هيئة الاستثمار وتناقش الموقف الحالى للمنطقة الحرة





توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، يرافقها المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الى المنطقة الحرة العامة لترأس جلسة مجلس الإدارة المُنعقدة بحضور المهندس عصام بحيرى رئيس قطاع المناطق الحرة و اللواء ناصر العبد مستشار رئيس الهيئة والسيد سليم رئيس المنطقة المركزية بالمنطقة الحرة العامة بدمياط و اللواء بحرى وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط.





وفى مستهل تلك الجلسة تم التصديق على محضر الجلسة السابقة و الإحاطة بالموافقات الصادرة وكذلك البت فى طلبات التعديل التى تقدم من المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، فضلًا عن مناقشة عدد من الموضوعات المُتعلقة بتجديد وإصدار تراخيص مزاولة النشاط وتعديل السمة التجارية لعدد من الشركات وإضافة نشاط جديد...

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تناول الاجتماع أيضًا الضوابط الخاصة بالتزام شركات المنطقة الحرة بالاشتراطات والمعايير البيئية وفقًا للقواعد والقوانين المُنظمة لذلك، و آليات إحكام الرقابة على تلك المنظومة،، كما تم عرض الموقف الحالى للمنطقة و مجالات الأنشطة الموجودة بها و كذا معدلات الإنجاز المُحققة مؤخرًا.





فيما وقد ناقشت محافظ دمياط والمستشار محمد عبد الوهاب عدد من المشكلات والمعوقات التى تواجه بعض الشركات بالمنطقة واستعراض المحاور الخاصة بحلها...







