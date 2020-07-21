AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ دمياط تتفقد شركات هيئة الاستثمار وتناقش الموقف الحالى للمنطقة الحرة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:42 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
Advertisements
زينب الزغبي

  توجهت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الى المنطقة الحرة العامة لترأس جلسة مجلس الإدارة المُنعقدة بحضور المهندس عصام بحيرى رئيس قطاع المناطق الحرة و اللواء ناصر العبد مستشار رئيس الهيئة والسيد سليم رئيس المنطقة المركزية بالمنطقة الحرة العامة بدمياط و اللواء بحرى وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط.

وفى مستهل تلك الجلسة تم التصديق على محضر الجلسة السابقة و الإحاطة بالموافقات الصادرة وكذلك البت فى طلبات التعديل التى تقدم من المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، فضلًا عن مناقشة عدد من الموضوعات المُتعلقة بتجديد وإصدار تراخيص مزاولة النشاط وتعديل السمة التجارية لعدد من الشركات وإضافة نشاط جديد...
أقرا أيضا:

 تناول الاجتماع أيضًا الضوابط الخاصة بالتزام شركات المنطقة الحرة بالاشتراطات والمعايير البيئية وفقًا للقواعد والقوانين المُنظمة لذلك، و آليات إحكام الرقابة على تلك المنظومة،، كما تم عرض الموقف الحالى للمنطقة و مجالات الأنشطة الموجودة بها و كذا معدلات الإنجاز المُحققة مؤخرًا.

فيما وقد ناقشت محافظ دمياط والمستشار محمد عبد الوهاب عدد من المشكلات والمعوقات التى تواجه بعض الشركات بالمنطقة واستعراض المحاور الخاصة بحلها...


عقب إنتهاء جلسة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة،، أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط يرافقها المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العامة بجولة بالمنطقة.
حيث قاما خلال تلك الجولة بزيارة الشركة البحرية للخدمات اللوجستية و البترولية و شركة بيور لايف لصناعة الفلاتر الميكرونية ومحطات التحلية ، إذ تابعا آليات ونُظم العمل بهاتين الشركتين.

 كما قامت الدكتورة منال عوض و الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بزيارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حيث استمعا إلى شرح تفصيلى عن الشركة ومعدلات النمو بمجالات الصادرات والواردات ، كما قاما بجولة داخل المنطقة الحرة الخاصة بها للتعرف عن قًرب على ذلك المشروع الضخم والأنشطة المتداولة بالأرصفة التابعة للشركة...
محافظ دمياط تتفقد شركات هيئة الاستثمار وتناقش الموقف الحالى للمنطقة الحرة
محافظ دمياط تتفقد شركات هيئة الاستثمار وتناقش الموقف الحالى للمنطقة الحرة
محافظ دمياط تتفقد شركات هيئة الاستثمار وتناقش الموقف الحالى للمنطقة الحرة
محافظ دمياط تتفقد شركات هيئة الاستثمار وتناقش الموقف الحالى للمنطقة الحرة
محافظ دمياط تتفقد شركات هيئة الاستثمار وتناقش الموقف الحالى للمنطقة الحرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العامة للاستثمار توافق على 103 مشروعات جديدة بـ سيتى سنتر ألماظة

شركة مارس ريجلى : 200 مليون دولار استثماراتنا بمصر ونتطلع لضخ المزيد خلال عامين

هيئة الاستثمار توافق على 30 مشروعا جديدا للمنطقة الاستثمارية سي بي سي مصر للتطوير الصناعي

برأسمال بقترب من 8 مليار جنيه.. تأسيس 1672 شركة ومنشأة جديدة خلال يونيو 2020

تفاصيل لقاء محافظ دمياط مع رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة

ترشيحاتنا

كرة يد.. الأهلي يحسم صفقة قوية واللاعب يصل القاهرة غدا للتوقيع

جنات تتغزل في زوجها: هدية العمر .. شاهد

بيان عاجل لـ الداخلية التونسية بشأن تطورات الوضع في البلاد

كلوا سلاحف.. الجوع يضرب بطون مواطني كوريا الشمالية

شكري لنظيره الروسي: التصدي بحزم لعمليات نقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين إلى ليبيا

بعد خناقة الساحل .. شاهد شاكيرا وجينفر لوبيز يظهرن بالبوركيني .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل يقضي على حب الشباب خلال أيام

رحلة كفاح .. بائعة التين الشوكي تروي تفاصيل يومها : بحلم بشقة لأسرتي .. فيديو

هيونداي تطرح توسان 2021 hyundai tucson الجديدة في مصر .. صور