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مرأة

الحركة بركة.. هاني الناظر ينصح بهذه العادة لفوائدها الصحية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:43 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن فوائد الحركة المستمرة، قائلًا "الحركة بركة".

ونصح الناظر في المنشور بالحركة المستمرة وممارسة الرياضة، نظرا لاحتوائها على الفوائد الصحية، فائلا "امشي كتير، وعدم الجلوس لفترة طويلة، وحاول القيام والتحرك من حين لآخر، وقم بتمارين رياضية بسيطة تحرك فيها الذراعين والساقين".

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وأشار الناظر عن فوائد الحركة المستمرة وهي :
1- الحركة المستمرة تساعد علي ليونة المفاصل.
2- تقوية العظام والعضلات.
3- تمنع الاضطرابات الهضمية والامساك.
4- تنشط الدورة الدموية وبالتالي يصل الدم لكل اعضاء الجسم مما يؤدي إلى تنشيط الذاكرة.
5- تحسين السمع وقوة الإبصار ووظائف الكلى والكبد.
6- يمنع تساقط الشعر.
7- نضارة البشرة.
8- يمنع تكون الجلطات الدموية.
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