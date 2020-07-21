إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم أثناء تصوير حلقة بالتلفزيون المصري

أعلن الإعلامي وائل الإبراشي، عن إصابة الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، فى قدمها أثناء عمل "بروفا"، لتقديم الحلقة الإستثنائية اليوم من برنامج "التاسعة"، احتفالًا بمرور 90 عام على إنشاء التليفزيون المصرى.





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الإعلامية القدير أصرت على مواصلة تقديم الحلقة رغم الآلام التي تشعر بها.





وعلقت نجوى إبراهيم ضاحكة:"آلم أيه ده شرخ وكدمة ورجلي بقت كدا كدا".





وأعربت الإعلامية نجوى إبراهيم، عن سعادتها الشديدة بمرور 60 عامًا على إنشاء التليفزيون المصرى، مشددة على أن ماسبيرو عقل وقلب مصر والمصريين.





وأضافت " نجوى إبراهيم":"أنا مخضوضة واتخطفت لكن مبسوطة جدًا لأننا أمام تاريخ كبير للتليفزيون المصرى".





وأكدت نجوى إبراهيم، أنها رغم ما حققته فى حياتها من نجاحات مهنية، إلا أنها مازالت تعمل على تطوير قدراتها حتى الآن، وتابعت:"أنا حتى الآن بعمل سى فى وبتعلم من يتوقف عن التطوير توقفت حياته المهنية".





وداعبت نجوى إبراهيم، الإعلامى وائل الإبراشى، على الهواء، قائلة:" خلينى أرحب بالمشاهدين وأقول الاسم الحركي لوائل الإبراشى،وهو وائل حريقة"، ورد "الإبراشي"، قائلًا: "أنا مش بزعل منه على الإطلاق وجايب معايا الكبريت".