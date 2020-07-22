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محافظات

بعد تسجيل جنوب سيناء صفر إصابات كورونا.. مد فتح المحلات والمطاعم لـ١٢ ليلا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:20 ص
سائحين بشرم الشيخ
سائحين بشرم الشيخ
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ايمن محمد
أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن مد فتح المحلات والمطاعم بشرم الشيخ حتى ١٢ ليلا، بعد موافقة وزارتي السياحة والصحة، وذلك بعد تسجيل محافظة جنوب سيناء صفر كورونا، ومطالبات أصحاب المنشآت السياحية والمحلات بمد الفتح حتى يتمكن السياح من التجول في المناطق السياحية وشراء ما يلزمهم من هدايا تذكارية.


وقد استقبل أصحاب المحلات والمطاعم  إعلان  مد فتح  المحلات والمطاعم بفرحة كبيرة.


وقال علي شتيوي، من أصحاب الكافتيريات بخليج نعمة: "الحكومة استجابت لمطالبنا بعد الوصول لحالة صفر كورونا"، مشيرا إلى أن الجميع  سوف يقوم بالفتح وسوف تعود أضواء شرم الشيخ مرة أخرى.
 

وكان موقع "صدى البلد" الإخباري انفرد بنشر مطالبات أصحاب المحلات والمطاعم بشرم الشيخ لمد فترة الفتح حتى ١٢ ليلا، حتى تمت الاستجابة.


وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كشفت عن عدم تسجيل أى إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء فى آخر 24 ساعة.


وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أنه لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة فى جمهورية مصر العربية فى شهر فبراير الماضى، تسجل محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر" صفر" حالات جديدة.


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بعد تسجيل جنوب سيناء صفر إصابات كورونا.. مد فتح المحلات والمطاعم لـ١٢ ليلا
بعد تسجيل جنوب سيناء صفر إصابات كورونا.. مد فتح المحلات والمطاعم لـ١٢ ليلا
بعد تسجيل جنوب سيناء صفر إصابات كورونا.. مد فتح المحلات والمطاعم لـ١٢ ليلا
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