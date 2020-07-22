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أخبار البلد

الحكومة توافق على تمويل البنك الدولي لمشاريع الإسكان الاجتماعي بـ 500 مليون دولار

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:02 م
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الخاص بالتمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 5/7/2020.

اشار مجلس الوزراء الى أن البرنامج الشامل يهدف  لتمويل الإسكان الاجتماعي إلى تحسين قدرة محدودي الدخل في جمهورية مصر العربية للحصول على مسكن ملائم، فضلًا عن تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.

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