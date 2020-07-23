بانخفاض الأسعار وحظر الشوارد.. كورونا تضرب تجار الأضاحي في مقتل

اعتاد تجار الماشية بدمياط، في مثل هذا التوقيت من كل عام وقرب حلول عيد الاضحى المبارك ،على اقامة الشوادر الخاصة ببيع الاضحية بالشوارع ، في مشهد اعتاد عليه الدمايطة واعتبروه أحد طقوس التجار خلال موسم عيد الأضحى.
هذا العام وفي زمن كورونا وانتشار فيروس كورونا المستجد الامر اختلف تماما ، ففي ظل اتخاذ المحافظة لاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ،تم منع اقامة الشوادر بالشوارع .
أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،اليوم، قرارا بحظر اقامة الشوادر للحيوانات الحية والماشية بالشوارع وكذلك فتح المجازر مجانا امام المواطنين ومنع الذبح خارج المجازر نهائيا ، ومحاسبة المخالفين لتلك القرارات.
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جاء قرار المحافظ بمنع اقامة الشوادر مخيبا لامال تجار الماشية الذين اعتادوا عرض بضائعهم من الماشية كل عام قبل ايام من عيد الاضحى المبارك من اجل بيع الاضحية للمواطنين ،بل اعتاد تجار الماشية على التنافس فيما بينهم لاقامة الشوادر وعرض بضائعهمويقول خالد مختار، أحد تجار الماشية بمدينة فارسكور ، إن الموسم يبدأ قبيل عيد الاضحى بـ 20 يوما حيث يبدأ المضحون حجز أضحيتهم واستلامها قبل العيد مباشرة حتى يوم وقفة عرفات .
ويضيف ، إن هذا الموسم شهد انخفاضا كبيرا في سعر الأضحية سواء اغنام وابقار وهي فرصة مناسبة للمواطنين لشراء الأضحية بسعر اقل عن الأعوام الماضية خاصة مع ازمة فيروس كورونا اسعار الماشية انخفضت عن الاعوام الماضية.
ونوه الى الى عدم اقامة شوادر لعرض الاضحية هذا العام سيؤثر بشكل سلبي على حركة الببيع فالشوادر كانت تتيح عرض الماشية للمواطنين وكانت تظهر الانواع المختلفة للماشية فيفاضل بينهم المواطن .
وتابع " التجار ملتزمون بعدم اقامة اى شوادر لعرض الماشية التزاما بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.
ويضيف عامر مختار ،تاجر ماشية ، الى ان الاسعار هذا الموسم في متناول الجميع وتتيح للمواطن بشراء اضحية بسعر اقل من الاعوام الماضية .
وأشار إلى ارتفاع أسعار الأعلاف و اغلب المواطنين أصبحوا يفضلون شراء الكباش عن شراء البقر والجاموس لمتوسط أسعار الكباش فأكبر الكباش سعره لايتعدى 5 الاف جنيه ويبدأ من 2500 جنيها ويكون مناسبا جدا للأضحية.
ويوضح ، أنه يستعد لاستقبال عيد الأضحى من قبله بشهر بتجهيز "العجول" و"الخراف" واقامة الشادر الخاص به كل عام قبل مايقرب من شهر من وقفة عرفات،فهو موسم ينتظره التجار كل عام ،وهناك مايسمى البيع بالميزان فيصل سعر كيلو اللحم قائم للذبيحة 47 جنيها للجاموسى و50 جنيها للبقرى و60 جنيها للخراف او اقل.
وأضاف إلى ان حركة البيع تنتعش قبل العيد بأسبوعين ويزداد إقبال الشراء يوم وقفة عرفات فأغلب المواطنين يقبلون على شراء الاضحية يوم الوقفه اعتقادا منهم بان التجار يخفضون أسعارها يوم الوقفة ولكن التاجر يكون دائما حريصا على زبائنه الذين اعتادوا الشراء منه كل عام والذى يعكف على تربية الماشية من العام للعام حيث ينال ثقة زبائنه.
وأشار الى ان اغلب المواطنين يفضلون شراء الاضاحى كالاغنام والابقار من التجار أصحاب الشوادر والذين يقومون بتربيتها من العام للعام لضمان جودتها والثقة في علفها بالأعلاف وجودة لحمها.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الأعلاف و اغلب المواطنين أصبحوا يفضلون شراء الكباش عن شراء البقر والجاموس لمتوسط أسعار الكباش فأكبر الكباش سعره لايتعدى 5 الاف جنيه ويبدأ من 2500 جنيها ويكون مناسبا جدا للأضحية.
ويوضح ، أنه يستعد لاستقبال عيد الأضحى من قبله بشهر بتجهيز "العجول" و"الخراف" واقامة الشادر الخاص به كل عام قبل مايقرب من شهر من وقفة عرفات،فهو موسم ينتظره التجار كل عام ،وهناك مايسمى البيع بالميزان فيصل سعر كيلو اللحم قائم للذبيحة 47 جنيها للجاموسى و50 جنيها للبقرى و60 جنيها للخراف او اقل.
وأضاف إلى ان حركة البيع تنتعش قبل العيد بأسبوعين ويزداد إقبال الشراء يوم وقفة عرفات فأغلب المواطنين يقبلون على شراء الاضحية يوم الوقفه اعتقادا منهم بان التجار يخفضون أسعارها يوم الوقفة ولكن التاجر يكون دائما حريصا على زبائنه الذين اعتادوا الشراء منه كل عام والذى يعكف على تربية الماشية من العام للعام حيث ينال ثقة زبائنه.
وأشار الى ان اغلب المواطنين يفضلون شراء الاضاحى كالاغنام والابقار من التجار أصحاب الشوادر والذين يقومون بتربيتها من العام للعام لضمان جودتها والثقة في علفها بالأعلاف وجودة لحمها.