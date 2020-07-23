بانخفاض الأسعار وحظر الشوارد.. كورونا تضرب تجار الأضاحي في مقتل

اعتاد تجار الماشية بدمياط ، في مثل هذا التوقيت من كل عام وقرب حلول عيد الاضحى المبارك ،على اقامة الشوادر الخاصة ببيع الاضحية بالشوارع ، في مشهد اعتاد عليه الدمايطة واعتبروه أحد طقوس التجار خلال موسم عيد الأضحى.





هذا العام وفي زمن كورونا وانتشار فيروس كورونا المستجد الامر اختلف تماما ، ففي ظل اتخاذ المحافظة لاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ،تم منع اقامة الشوادر بالشوارع .





أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،اليوم، قرارا بحظر اقامة الشوادر للحيوانات الحية والماشية بالشوارع وكذلك فتح المجازر مجانا امام المواطنين ومنع الذبح خارج المجازر نهائيا ، ومحاسبة المخالفين لتلك القرارات.





أقرأ أيضا:









جاء قرار المحافظ بمنع اقامة الشوادر مخيبا لامال تجار الماشية الذين اعتادوا عرض بضائعهم من الماشية كل عام قبل ايام من عيد الاضحى المبارك من اجل بيع الاضحية للمواطنين ،بل اعتاد تجار الماشية على التنافس فيما بينهم لاقامة الشوادر وعرض بضائعهم





ويقول خالد مختار، أحد تجار الماشية بمدينة فارسكور ، إن الموسم يبدأ قبيل عيد الاضحى بـ 20 يوما حيث يبدأ المضحون حجز أضحيتهم واستلامها قبل العيد مباشرة حتى يوم وقفة عرفات .

ويضيف ، إن هذا الموسم شهد انخفاضا كبيرا في سعر الأضحية سواء اغنام وابقار وهي فرصة مناسبة للمواطنين لشراء الأضحية بسعر اقل عن الأعوام الماضية خاصة مع ازمة فيروس كورونا اسعار الماشية انخفضت عن الاعوام الماضية.

ونوه الى الى عدم اقامة شوادر لعرض الاضحية هذا العام سيؤثر بشكل سلبي على حركة الببيع فالشوادر كانت تتيح عرض الماشية للمواطنين وكانت تظهر الانواع المختلفة للماشية فيفاضل بينهم المواطن .

وتابع " التجار ملتزمون بعدم اقامة اى شوادر لعرض الماشية التزاما بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.



