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استرداد 300 فدان.. محافظ الفيوم: لا تهاون مع المتعدين على أراضي الدولة.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:37 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن الفيوم بها 12 ألف حالة مخالفة بناء، وتم استرداد 300 فدان و16 ألف متر مبان.


واضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع علي قناة "تن"، أن هناك توجها من القيادة السياسية بعدم التهاون بأى شكل من الأشكال، مع اي صورة من التعدي علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.



واوضح الانصاري، أن هناك إقبالا من المواطنين وملاك العقارات علي التصالح في مخالفات البناء، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الإزالات تتم فورا للمخالفين.


وأشار إلى أن المشهد العمراني في مصر، مشوه، والمباني المقامة، ستكون طبقا لمخططات الدولة؛ للحفاظ علي أراضيها.
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