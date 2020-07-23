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منوعات

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:04 ص
سقوط مراسل
سقوط مراسل
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عزة عاطف
في لحظة صادمة على الهواء مباشرة تعرض مذيع قناة الإخبارية لحالة إغماء مفاجئة أثناء أداء عمله، ليسقط فوق ضيفه الذي صرخ مرددًا "بسم الله .. بسم الله" من هول الموقف.

خلال تغطية المراسل «عبدالله الغامدي» لاستعدادات "مسلخ جدة" لاقتراب عيد الأضحى المبارك، واستقبال الأضاحي المراد ذبحها وفقًا للشرع والقانون.

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وقع مذيع الإخبارية في موقف فزع له المشاهدين، حيث تعرض لحالة من الإعياء على الهواء وسقط مغشيًا عليه فوق ضيفه على الهواء مباشرة.

انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل مثيرًا التساؤلات عن حالة الغامدي بعد تعرضه للإغماء المفاجئ، الذي راح يطمئن متابعيه والمستخدمين بأنه "بخير".

وأوضح الغامدي بأنه شعر بالإعياء الشديد وسقط بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 50 درجة مئوية في ذلك الوقت.
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