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منوعات

لا مفر.. شاهد لحظة قفز طفلين من النافذة هربا من حريق ضخم| فيديو وصور

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:56 ص
قفز طفلين من النافذة
قفز طفلين من النافذة
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عزة عاطف
في لحظات تحبس الأنفاس قفز شقيقان من نافذة الشقة هربا بجلدهما من النيران المشتعلة، وقد التقطهما رجال الإنقاذ بطريقة غريبة.

حاصرت النيران الطفلين البالغين من العمر 3 و10 أعوام، داخل شقة من دون أي مخرج سوى القفز حوالي 10 أمتار (33 قدمًا) من النافذة.

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التقط مقطع فيديو الحادث الدرامي كيف ألقى الأخ الأصغر نفسه لأول مرة من ارتفاع 3 طوابق على الأقل مع تصاعد دخان النيران من النافذة.

ووقف المسعفون أسفل النافذة رافعين أيديهم لالتقاط الطفل في الوقت الذي صرخ فيه المتفرجون لحظة السقوط، ثم تعلق الأخ الأكبر من النافذة وترك نفسه يسقط في أحضان أولئك أدناه.

كما تم نقل أربعة من الأشخاص الذين أمسكوا بالصبيان إلى المستشفى للتحقق مما إذا كانت هناك أي كسور في العظام عندما أمسكوا بالصبيان
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