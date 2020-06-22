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بحجة العلاج.. دجالة تقتل طفلًا صغيرًا بإدخال وجهه في مياه حارقة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:02 ص
طفل
طفل
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عزة عاطف
أحيانًا ما يدفع جهل الأشخاص العلم للوقوف مكتوف الأيدي أمام انسياق طالبيه من أصحاب الدرجات التعليمية العالية وراء الدجل والشعوذة، فكم من جريمة نتجت عن أعمال الخرافات التي يرتكبها العرافون بحجة شفاء الرجال، النساء والأطفال وماهم إلا خادعي أندادهم.

راح طفل تونسي في الـ12 من عمره ضحية أمور دجلية مارستها عليه إحدى العرافات، بعدما أخذته إليها والدته التي تعمل كأستاذة في التعليم الثانوي بحجة معالجته.
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عانى الطفل المسكين من صعوبات في التعلم بسبب نوبات ضيق التنفس مما أدى إلى تدني معدلات تفوقه دراسيًا، لذا قررت والدته بجهلها أخذه إلى العرافة.

قامت العرافة بغمس رأس الطفل وأطرافه في مياه حارقة داخل أحد الحمامات الخاصة ويدعى "حمام بنت الحديدي" مما جعله يختنق ويتوفى في الحال بسبب عدم قدرته على التنفس. 

لم يحتمل الطفل قساوة العلاج الإجرامي وتعرض لنوبة ضيق تنفس ما جعل العائلة تسارع بحمله إلى مصحة حيث فارق الحياة.

قامت السلطات الأمنية بإيقاف العرافة والأم للتحقيق معهما على أن يتم الافراج عن الأم غدًا لحضور جنازة ابنها ثم تعود إلى الإيقاف لحين استكمال التحقيقات.

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