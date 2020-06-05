شاهد قسوة أب .. يدفن رضيعه ويضع الرمال في فمه .. فيديو

أثار مقطع فيديو صادم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأب يرتكب جرمًا في حق رضيعه اعتقادًا منه في أن فعلته قد تنفعه.





قام الأب بدفن طفله الرضيع في الرمال خلال الفيديو، ثم كبش منها وبدأ في إطعامه الرمل، مما أثار صدمة رواد مواقع التواصل.





الأمر الذي دفع هيئة حقوق الإنسان إلى العمل على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الأب المهمل الذي ظهر في الفيديو، وضد المحتوى الذي قد يعرض الأطفال للخطر.





وقد أعلنت الهيئة أنها بصدد اتخاذ التدابير العاجلة ضد المحتوى الذي ينتهك حقوق الإنسان ويعرض حياة الأطفال وسلوكياتهم للخطر.





كما أكدت الهيئة على أن حقوق الأطفال هي مسئولية الجميع، وأن حزمة الإجراءات ضد المحتوى ستكون بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة.