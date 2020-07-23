سيولة مرورية على الطريق الدائري.. النشرة الصباحية لحالة المحاور والطرق الصحراوية





وأشارت المصادر إلى استقرار الحالة المرورية على الطريق الدائري بكامل قطاعاته بالقاهرة والجيزة والقليوبية.





حيث تستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري بمناطق آثر النبي ودار السلام وكورنيش النيل حتى مناطق البحر الأعظم، مع إستقرار الحركة أعلى مناطق المنيب والكونيسة.





ويشهد الطريق سيولة مرورية أعلى وصلة المريوطية، ومناطق كفر غطاطي ووصلة أكتوبر، مع استقرار الحركة على مناطق صفط اللبن، والتقاطع مع محور ٢٦ يوليو، وأعلى القومية العربية.





كما تستقر الحركة أعلى مناطق الوراق ومسطرد، والمرج ومؤسسة الزكاة حتى مناطق السلام، مع سيولة مرورية على مناطق القاهرة الجديدة ومدينة نصر حتى طريق الأوتوستراد.





فيما يشهد محور ٢٦ يوليو سيولة مرورية تامة بالاتجاهين في القادم والمتجه من الشيخ زايد وحتى ميدان لبنان والعكس، مع سيولة مرورية على محور روض الفرج ومحور الضبعة.





وتشهد الطرق الصحراوية سيولة مرورية، حيث تستقر الحركة على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق شبرا - بنها الحر، والطريق الساحلي الدولي، وطريق العلمين الصحراوى، والفيوم الصحراوي.





وتستقر الحركة المرورية بدون تأثير على طريق أسيوط الزراعي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وقنا - سفاجا، والطريق الدائري الإقليمي على مناطقه المختلفة.











بينما تستقر الحالة المرورية على طرق السويس الصحراوى، الإسماعيلية الصحراوي، والقطامية - العين السخنة، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، والقصير - مرسى علم.

شرحت مصادر الحالة المرورية الصباحية على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية اليوم الخميس.