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اقتصاد

هل ترتفع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.. خبير يجيب

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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آية الجارحي

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2020 بنحو 14 جنيها بعد ارتفاع بالأمس بلغ 9 جنيهات و11 جنيها خلال تعاملات أول أمس الثلاثاء بنحو 11 جنيها، مسجلا ارتفعا بنحو 34 خلال الثلاث أيام الماضية.


وعن أسعار الذهب في مصر اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 958.85 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 839 جنيها.


تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  نحو 719.15 جنيه، وذلك بخلاف المصنعية ، وجاء سعر الجنيه الذهب نحو  6712 جنيهًا.

وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن أسعار الذهب خلال الفترة القادمة ستواصل الارتفاع نتيجة للأوضاع العالمية.


وأضافت حنان رمسيس في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة وفي ظل استمرار عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بتوقيت السيطرة علي انتشار وباء كورونا ستشهد أسعار الذهب ارتفاعا.


ولفتت إلى أن معدلات الإصابة بـ فيروس كورونا ارتفعت في مناطق واسعة من العالم، حيث إن المدن الأكثر تحضرا هي الأكثر في عدد الأصابات.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أنه بعد فتح العديد من الاقتصاديات وتيرة تعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كورونا لن يكون بنفس وتيرة انتعاشة، كما أن التعافي سيكون تدريجيا، وفي مثل كل تلك الظروف تكون الملاذات الامنة هي الأفضل في الاستثمار.


وتابعت: "لذا سيظل الذهب متربعا علي قمة تفضيلات المستثمرين علي الرغم من وصول المستوى السعري هو الأكثر مخاطرة.

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