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رياضة

المحكمة الرياضية الدولية تخطر الأهلي بانتهاء قضية البرازيلي هندريك

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تلقي النادي الأهلي إخطارًا رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية بإنتهاء قضية البرازيلي هندريك هكلمه بعد التصالح الذي تم بين الطرفين.

 وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد منحت اللاعب حكمًا درجة أولي بالحصول علي  مليون و100 ألف دولار باقي مستحقاته لدي القلعة الحمراء بعد فسخ تعاقده في 2015 بجانب غرامة تأخير أخري .

ونجحت الإدارة القانونية بالأهلي في التوصل إلي حل ودي مع محامي اللاعب بدفع 900 ألف دولار بنظام القسط والتصالح وديًا خاصة أن مسئولي القلعة الحمراء قد تاكدوا بما لا يدع مجالا للشك أن موقف اللاعب قانوني.

 وطالب البعض داخل الأهلي بإجراء تحقيق في هذا الملف بشكل كامل وتحديد المتسبب في منح اللاعب البرازلي وثائق تبرهن علي صحة موقفه في تلك الفترة .
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