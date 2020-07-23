ريم مصطفى بإطلالة صيفية على انستجرام

وظهرت ريم مصطفى فى الصورة بإطلالة صيفية جديدة.

اقرأ أيضًا:

وشاركت

مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ناهد رشدى، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفناني، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وانتاج سينرجى .