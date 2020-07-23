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فن

ريم مصطفى بإطلالة صيفية على انستجرام

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:32 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت ريم مصطفى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وظهرت ريم مصطفى فى الصورة بإطلالة صيفية جديدة.

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وشاركت ريم مصطفي مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ناهد رشدى، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفناني، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وانتاج سينرجى .


وشاركت أيضا ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.

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