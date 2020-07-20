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فن

ريم مصطفى تبهر متابعيها بصورة جديدة على انستجرام.. شاهد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 

قمر - مشاء الله - تجننى 


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وشاركت ريم مصطفي في مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان أحمد العوضى، قريبًا على منصة watch it، حيث يعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ناهد رشدى، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفناني، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وانتاج سينرجى .


وشاركت أيضا ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.


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