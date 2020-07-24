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مرأة

حلول لكل مشاكل الرضاعة للأم والطفل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تتساءل العديد من السيدات اثناء الرضاعة عن المشاكل وحلولها اثناء الرضاعة ولذلك نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية كل ماتريد معرفته حول الرضاعة للطفل والام وكانت ابرز الاسئلة التي تتلقاها هي : 

• هل يسبب الإرضاع من الثدي ترهل الثدي ؟؟
الجواب :
إن الزيادة الكبيرة في الوزن خلال فترة الحمل هي المسؤولة عن ترهل الثدي ،، كما أن الفطام المفاجئ مسؤول عن ذلك .

•• كيف أتأكد من أن طفلي يحصل على الكمية الكافية من الحليب ؟؟
الجواب :
على الطفل أن يتبول من ٦-٨ مرات يوميًا ويزيد وزنه طبيعيًا مع العلم أن الطفل الذي يرضع الحليب المجفف يزيد وزنه أكثر من الطفل الذي يرضع من ثدي الأم .

 هل يمكن لحليب الأم أن يسبب الإسهال ؟؟
الجواب :
إن الطفل الذي يرضع من أمه يتبرز عادة بعد كل رضعة برازًا أصفر مائل للون الأخضر ،، وهذا لايعتبر إسهالًا .

 هل أستطيع أن أرضع طفلي من الزجاجة في حال اضطررت للخروج من المنزل أو كنت بحاجة للراحة ؟؟
الجواب :
يمكن ذلك  ولكن يجب أن تعرفي أمرين وهي أن الطفل قد يعتاد الرضاعة من الزجاجة ويرفض ( صدر الأم ) لاحقًا

كما أن الرضاعة من الزجاجة يمكن أن يؤثر على إدرار الحليب خاصة في الأسابيع الأولى مما يجعلك تضطرين إلى فطام طفلك بفترة أبكر مما يجب .

لكن في حال اضطررتِ إلى ذلك يمكنك سحب الحليب من الثدي وحفظه في البراد لمدة ٢٤ ساعة أو في الفريزر لمدة شهر على أن يعطيه إياه شخص آخر خلال فترات غيابك سيدتي .
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