الصحة تحسم الجدل حول انتقال كورونا للأطفال أثناء الرضاعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن لبن الأم مهم لتقوية مناعة الطفل لأنه يحتوي على أجسام مناعية.





وأوضحت الوزارة، أنه يجب ممارسة الرضاعة الطبيعية المطلقة للأطفال حتى نهاية الشهر السادس من العمر.





وأضافت أنه مع بداية الشهر السابع يجب إدخال مجموعة متنوعة من الأغذية التكميلية التي يتم إعدادها بشكل صحي لضمان النمو السليم مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى بلوغ الطفل عامين.





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وأكدت الوزارة، أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق لبن الثدي أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتي تأكدت إصابتهن بالمرض.



