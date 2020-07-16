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أخبار البلد

الصحة تحسم الجدل حول انتقال كورونا للأطفال أثناء الرضاعة

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن لبن الأم مهم لتقوية مناعة الطفل لأنه يحتوي على أجسام مناعية.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب ممارسة الرضاعة الطبيعية المطلقة للأطفال حتى نهاية الشهر السادس من العمر.

وأضافت أنه مع بداية الشهر السابع يجب إدخال مجموعة متنوعة من الأغذية التكميلية التي يتم إعدادها بشكل صحي لضمان النمو السليم مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى بلوغ الطفل عامين.


وأكدت الوزارة، أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق لبن الثدي أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتي تأكدت إصابتهن بالمرض.

واضافت: ان في حالة مرض الأم يتكون لديها أجسام مضادة كوفيد -19 والتي تنتقل مباشرة من جسم الأم الجسم الطفل عن طريق لبن الثدي لتزيد من مناعته اللبن الصناعي لا يعطي هذه الحماية.
الصحة تحسم الجدل حول انتقال كورونا للأطفال أثناء الرضاعة
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