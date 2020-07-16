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أخبار البلد

بعد فحص 80 ألف عينة.. الصحة العالمية تكشف حقيقة انخفاض خطورة كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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محمد غالي
كشف الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، حقيقة الأنباء التي ترددت عن انخفاض خطورة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بعض البلاد مؤخرًا.


وقال الخولي إن منظمة الصحة العالمية تعمل مع شبكة من المختبرات على مستوى العالم لجمع العينات على مستوى العالم لفحصها والتأكد من هذه المعلومات.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة بشأن "أنماط انتقال العدوى ومستجدات جائحة كورونا"، اليوم الخميس.


وأوضح الخولي أن المنظمة فحصت أكثر من 80 ألف عينة في هذه المختبرات المرجعية، ولم يثبت حتى الآن أي تغير جوهري أو تطور جيني لفيروس كورونا، ولا يزال بنفس مكوناته الجينية، ومن الصعب الحديث عن تغير في طرق المرض أو خطورته، مشددًا على أن كورونا لا يزال بنفس خصائصه.


بدورها، أكدت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية للوقاية من العدوى ومكافحتها بمنظمة الصحة العالمية، أنه لم يحدث أي تغير جيني للفيروس حتى الآن.


وقالت: "الفيروس لا يزال بنفس معادلته؛ يصيب المواطنين فيسبب مرضًا بسيطًا بنسبة 40%، ومرضًا متوسطًا بنسبة 40%، ومرضًا خطيرًا بنسبة 20%".


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