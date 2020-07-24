3 خطوات تحميك من تآكل غضاريف العمود الفقري.. فيديو

قال عبد الله سلام، مدرب الأحمال البدنية، إن مشكلة آلام الظهر شائعة بشكل كبير ويعانى منها جميع الفئات العمرية وليست مقتصرة فقط على كبار السن.





وأوضح مدرب الأحمال البدنية خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن آلام الظهر تنتج بسبب عاملين أساسيين أولهما الطريقة الخاطئة للجلوس ومنها الانحناء ، أو حمل الأشياء الثقيلة بطريقة خاطئة تؤثر بدورها على فقرات العمود الفقرى





ولفت عبد الله سلام ، إلى أن توزيع الأحمال بطريقة متساوية تجنب الفرد الضغط على فقرات العمود الفقرى والتعرض لآلام الظهر.





وأشار إلى أن العامل الثانى لمشكلة آلام الظهر هى الرياضة المفاجئة مثل القفز دون تسخين للعضلات أو حمل أوزان ثقيلة فى مراكز الألعاب الرياضية وهو ما يؤثر بدوره على فقرات الظهر.





وتابع عبد الله سلام، أن حمل الأشياء الثقيلة بصورة خاطئة، أو حمل الأوزان والجلوس بطريقة خاطئة تسبب تآكل غضاريف العمود الفقرى.