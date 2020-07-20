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مرأة

كيف تتخلص من آلام العمود الفقري أثناء عملك ؟.. شاهد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:47 م
صدى البلد
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رشا عوني
قال الدكتور خالد قنديل أخصائي جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري، إن هناك العديد من العادات اليومية الخاطئة التي تسبب آلام العظام والعمود الفقري أولها قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة.


وقدم قنديل في مداخلة هاتفية في برنامج عيادة ten المذاع على قناة ten، العديد من النصائح اليومية لتجنب مشاكل العظام والعمود الفقري وهي: 


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1-أُثناء العمل في المكتب، يجب المشي 10 دقائق كل ساعة لتحريك الدورة الدموية.


2-التغذية الصحية ضرورية للحصول على الكالسيوم وفيتامين د للوقاية من انحناءات العمود الفقري.


3- الابتعاد عن التدخين 


4- تقليل شرب كميات كبيرة من الكافيين لأنه يقلل امتصاص العناصر الغذائية.


5-عدم الجلوس بانحناء على المكتب أو الكمبيوتر لأنه يسبب مشاكل العمود الفقري.


6- تجنب حمل أوزان ثقيلة بشكل خاطئ .

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