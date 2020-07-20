كيف تتخلص من آلام العمود الفقري أثناء عملك ؟.. شاهد

اقرأ أيضا

1-أُثناء العمل في المكتب، يجب المشي 10 دقائق كل ساعة لتحريك الدورة الدموية.









2-التغذية الصحية ضرورية للحصول على الكالسيوم وفيتامين د للوقاية من انحناءات العمود الفقري.









3- الابتعاد عن التدخين









4- تقليل شرب كميات كبيرة من الكافيين لأنه يقلل امتصاص العناصر الغذائية.









5-عدم الجلوس بانحناء على المكتب أو الكمبيوتر لأنه يسبب مشاكل العمود الفقري.









6- تجنب حمل أوزان ثقيلة بشكل خاطئ .