لو بتعاني من آلام الظهر.. 3 أعشاب طبيعية تخلصك منه في ثوان

- الثوم

- الزنجبيل

الزنجبيل هو نوع آخر من التوابل معروف بامتلاكه مركبات مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف آلام الظهر، ولتقليل الانزعاج والألم ، استخدم الزنجبيل في الطهي أو يمكنك شرب شاي الزنجبيل يوميًا.



