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لو بتعاني من آلام الظهر.. 3 أعشاب طبيعية تخلصك منه في ثوان

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:33 م
آلام الظهر
آلام الظهر
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نهى هجرس
آلام الظهر هي حالة شائعة يعاني منها الناس من جميع الفئات العمرية، ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مشاكل آلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم، كما يمكن أن يحدث آلام الظهر أيضًا بسبب عدد من الأسباب التي تشمل الإجهاد ، والنظام الغذائي غير المناسب، وتوتر العضلات، وقلة التمرين، وضعف الجسم، والوزن الزائد، والعمل البدني الشاق.

وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز طرق العلاج البسيطة التي تساعدك في التخلص من آلام الظهر: 

- الثوم 
الثوم هو نوع من التوابل السحرية يمكن أن يساعد في علاج آلام الظهر بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، ويحتوي أيضًا على مركب طبيعي يسمى الأليسين ، يعمل كمسكن للألم، لذلك تناول 2 إلى 3 فصوص من الثوم يوميًا على معدة فارغة سيساعد على تقليل آلام الظهر.


- الزنجبيل 
الزنجبيل هو نوع آخر من التوابل معروف بامتلاكه مركبات مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف آلام الظهر، ولتقليل الانزعاج والألم ، استخدم الزنجبيل في الطهي أو يمكنك شرب شاي الزنجبيل يوميًا.

- ضغط ساخن وبارد 
أظهرت دراسة نشرت في مجلة الأبحاث السريرية والتشخيصية فعالية الكمادات الساخنة والباردة في علاج آلام أسفل الظهر، والكمادات الباردة مثل أكياس الثلج مفيدة عندما تشد ظهرك، ويوفر تأثيرًا مخدرًا على آلام الظهر

كما يخفف الضغط الحراري مثل وسادات التدفئة أو الماء الساخن من العضلات المتيبسة أو المؤلمة. 
إذا قمت بتطبيق كيس ثلج ، فلا تضعه لأكثر من 20 دقيقة، كما يمكنك وضع كمادة ساخنة أو باردة قدر الإمكان خلال النهار حسب الألم.
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