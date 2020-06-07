بـ 2 جنيه.. زيوت طبيعية تعالج آلام الظهر في دقائق

آلام الظهر هي شيء نواجهه جميعًا في مرحلة ما من حياتنا ، حتى أن البعض منا يتحمل التعب، ومن المعروف ان 95٪ من حالات آلام الظهر لا تحتاج إلى عمليات جراحية، ومع ذلك فقد تتحول إلى حالة خطيرة إذا تركت دون .علاج أو تم تجاهلها لفترة طويل
. إليكم افضل الزيوت الطبيعية التى تساعد على علاج آلام الظهر "boldsky" وكشفًا لما قدمه موقع
زيت النعناع
يحتوي زيت النعناع النقي على 44 في المائة من محتوى المنثول ، مما يخفف من آلام العضلات والتهابها ، مما يترك تأثيرًا باردًا، وعند إضافته إلى حمام دافئ أو تدليكه بزيت حامل ، فإنه يعمل بمثابة إكسير للتخلص من آلام الظهر
زيت الزنجبيل
. يساهم الزنجبيل إلى حد كبير فى علاج آلام الظهر، أظهرت خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات نتائج رائعة في مكافحة آلام أسفل الظهر المزمنة، قم بتدليكها برفق في المناطق المصابة ، وقد تلاحظ راحة خلال 30 دقيقة
زيت الليمون
يتم استخراج هذا الزيت العطري المستخرج من أوراق وسيقان نبات عشبة الليمون ، بمكوناته المضادة للفطريات والمضادة للبكتيريا والمضادة لالتهابات، قد يساعد في تخفيف الألم لأنه يخفف الالتهاب .