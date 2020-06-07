بـ 2 جنيه.. زيوت طبيعية تعالج آلام الظهر في دقائق

زيت النعناع

يحتوي زيت النعناع النقي على 44 في المائة من محتوى المنثول ، مما يخفف من آلام العضلات والتهابها ، مما يترك تأثيرًا باردًا، وعند إضافته

إلى حمام دافئ أو تدليكه بزيت حامل ، فإنه يعمل بمثابة إكسير للتخلص من