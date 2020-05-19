لـ الحوامل.. أسباب غير متوقعة وراء آلام أسفل الظهر

تعانى الكثير من السيدات بسبب مشاكل الحمل المختلفة، ولكن آلام الظهر تعد مشكلة مشتركة لديهن بشكل عام، وخاصة آلام أسفل الظهر، ووفقًا لما قدمة موقع "boldsky" نقدم لكى أهم الأسباب وطرق العلاج الطبيعية للتخلص من آلام الظهر.
- زيادة الوزن
يزيد الوزن المكتسب أثناء الحمل من الضغط على مفاصل وعضلات الجسم، ويؤدي الوزن الإضافي أيضًا إلى إجهاد منطقة الحوض وكذلك منطقة أسفل الظهر.
- زيادة حجم المعدة
كما أن التغيير في حجم البطن أو المعدة يثقل كاهل الحوض مما يؤدي إلى ألم في الجزء الخلفي من النساء الحوامل.
- تغير في مركز الجاذبية في الجسم
يتغير مركز جاذبية الجسم أثناء الحمل ، مما يزيد من الضغط الواقع على أسفل الظهر، والجسم الذي تتبناه المرأة الحامل له دور أيضًا، وقد أدت دراسات مختلفة إلى اكتشاف أن ألم أسفل الظهر [LBP] أثناء الحمل قد يكون مرتبطًا بشكل عام بشكل عام بحركات الجسم ، وخاصةً وضع الجسم .
- التغيرات الفسيولوجية
أحد التغيرات الفسيولوجية الرئيسية أثناء الحمل التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحمل هو التغيرات الهرمونية في الجسم خلال فترة الحمل ، يمر الجسم بالكثير من التغيرات الهرمونية ، التي وُجد أنها تؤدي إلى ألم والتهاب في الظهر .
يدور علاج آلام أسفل الظهر لدى النساء الحوامل حول ...
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