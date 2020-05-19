لـ الحوامل.. أسباب غير متوقعة وراء آلام أسفل الظهر

- زيادة الوزن

يزيد الوزن المكتسب أثناء الحمل من الضغط على مفاصل وعضلات الجسم، ويؤدي الوزن الإضافي أيضًا إلى إجهاد منطقة الحوض وكذلك منطقة أسفل الظهر.





- زيادة حجم المعدة

كما أن التغيير في حجم البطن أو المعدة يثقل كاهل الحوض مما يؤدي إلى ألم في الجزء الخلفي من النساء الحوامل.









- تغير في مركز الجاذبية في الجسم

يتغير مركز جاذبية الجسم أثناء الحمل ، مما يزيد من الضغط الواقع على أسفل الظهر، والجسم الذي تتبناه المرأة الحامل له دور أيضًا، وقد أدت دراسات مختلفة إلى اكتشاف أن ألم أسفل الظهر [LBP] أثناء الحمل قد يكون مرتبطًا بشكل عام بشكل عام بحركات الجسم ، وخاصةً وضع الجسم .





- التغيرات الفسيولوجية

أحد التغيرات الفسيولوجية الرئيسية أثناء الحمل التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحمل هو التغيرات الهرمونية في الجسم خلال فترة الحمل ، يمر الجسم بالكثير من التغيرات الهرمونية ، التي وُجد أنها تؤدي إلى ألم والتهاب في الظهر .



