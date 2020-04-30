كيفية تجنب آلام الظهر أثناء القيادة

من المعروف أن قيادة السيارات قد تسبب إرهاقا لعضلات الظهر أو شدا في العضلات ببعض الاحيان خاصة وقت ازدحام المرور، كما أن القيادة لفترات طويلة قد تسبب انزلاقا غضروفيا.





وفي هذا التقرير نقدم لك بعض النصائح للتخلص من بعض الآلام الناتجة من القيادة.

1- يجب الجلوس بطريقة صحيحة في وضعية مقعد السيارة لأن الجلوس بانحناء لفترات طويلة يزيد من احتمالات آلام الرقبة والظهر ويترتب على ذلك ضرر شديد في الأعصاب لذلك حاول ان تجعل وضعية ظهر المقعد بزاوية تقارب المئة درجة.





2- يجب الجلوس بوضعية صحيحة على مقعد السيارة وهي الجلوس بمنطقة الفخدين أولا على الكرسي ثم الاستدارة والجلوس بصورة مستقيمة وبهذه الطريقة يرتكز وزنك على الجزء العلوي من الفخذين وليس عظمة الذنب والجزء السفلي من العمود الفقري .

إن كانت طريقة دخول السيارة و الجلوس بها خاطئة، فذلك سيؤثر بشكل سلبي على العمود الفقري، خاصة فقرات الذنب والفقرات القطنية، الطريقة الصحيحة تكون بالجلوس بمنطقة الفخذين أولًا على كرسي السيارة ثم الاستدارة والجلوس بصورة مستقيمة، بهذه الطريق يرتكز وزنك على الجزء العلوي من الفخذين وليس عظمة الذنب والجزء السفلي من العمود الفقري، فيقل الضغط عليه بصورة ملحوظة.

3- يجب التقليل من خاصية تبريد المقاعد وهي خاصية مهمة جدا وخصوصا في فصل الصيف لكن الجلوس على سطح بارد يسبب تشنجا للعضلات لذلك لا تضع تبريد المقاعد على درجة عالية خصوصا إن كنت ممن يتعرقون كثيرا.





4- حاول أن تطفئ محرك سيارتك بين الحين والأخر ويفضل كل نصف ساعة إلى ساعة وحاول ارجاع ظهرك لأقصى قدر ممكن 10 مرات للمرة الواحدة.