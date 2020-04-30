بي أم دبليو تكشف عن فئتها الـ 5 الفاخرة.. فيديو

كشفت بعض المواقع وصفحات الإنترنت صورا لنموذج جديد من سيارة بي إم دبليو الفئة 5 والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها في مايو المقبل.

وتتمتع هذه السيار بشكل واضح من حيث تصميم عن سيارات الفئة 5 التي طرحت العام الجاري كما حصلت على ممتص صدمات أمامي يمتد في منتصف الواجهة على شكل حرف v، كما تغير فيها شكل الواجهة الامامية والخلفية والتي أضيفت إلى غطاء المحرك من الأمام خطوط إضافية لتحسين انسيابية الهواء على الهيكل.

والمفترض أن يحمل هذا النموذج الجديد ويطرح بنسختين نسخة مزودة بمحرك بنزين بعزم 252 حصان ونسخة مزودة بمحرك هجين بعزم 420 حصان، كلتاهما تضمان علب سرعة أوتوماتيكية بـ8مراحل .





كما أن هذه النسخة الجديدة من السيارة أيضا على نظامي دفع خلفي ورباعي ونظام إلكتروني لقياس ضغط الهواء في العجلات، ونظام تثبيت السرعة على الطرقات، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات.

كما أن النسخ الأخيرة من سيارات بي إم دبليو من فئة 5 Series حصلت على عدة أنواع من المحركات، محركات بنزين بعزم 184 و249 حصانا، ومحركات ديزل بعزم 190 و249 و400 حصان.