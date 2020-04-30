AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بي أم دبليو تكشف عن فئتها الـ 5 الفاخرة.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:01 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

كشفت بعض المواقع وصفحات الإنترنت صورا لنموذج جديد من سيارة بي إم دبليو الفئة 5 والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها في مايو المقبل.

 

وتتمتع هذه السيار بشكل واضح من حيث تصميم عن سيارات الفئة 5 التي طرحت العام الجاري كما حصلت على ممتص صدمات أمامي يمتد  في منتصف الواجهة على شكل حرف v، كما تغير فيها شكل الواجهة الامامية والخلفية والتي أضيفت إلى غطاء المحرك من الأمام خطوط إضافية لتحسين انسيابية الهواء على الهيكل.

 

والمفترض أن يحمل هذا النموذج الجديد ويطرح بنسختين نسخة مزودة بمحرك بنزين بعزم 252 حصان ونسخة مزودة بمحرك هجين بعزم 420 حصان، كلتاهما تضمان علب سرعة أوتوماتيكية بـ8مراحل .


كما أن هذه النسخة الجديدة من السيارة أيضا على نظامي دفع خلفي ورباعي ونظام إلكتروني لقياس ضغط الهواء في العجلات، ونظام تثبيت السرعة على الطرقات، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات.

 

كما أن النسخ الأخيرة من سيارات بي إم دبليو من فئة 5 Series حصلت على عدة أنواع من المحركات، محركات بنزين بعزم 184 و249 حصانا، ومحركات ديزل بعزم 190 و249 و400 حصان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفخم سيارة في العالم كراسيها تعمل بنظام التدليك ..فيديو

شاهد.. نيسان قشقاي 2021 الجديدة كليا بـ خاصية الركن الذاتي

مصمم عالمى يعيد إحياء فولكس فاجن شيروكو.. صور

ترشيحاتنا

كاميرا مراقبة منزلية ترصد تصرفا صادما من لص تجاه مسن في العزل الذاتي.. شاهد

كورونا ملوش علاج.. وزير الصحة السوداني لـ الشعب: صحتك بايدك.. ولو ضاقت عليك ستموت

كيف استعدت رئاسة الحرمين لاستقبال صلاة التراويح بعد موافقة خادم الحرمين

شاهد.. صوفينار تأكل التوت في الحجر المنزلي

شاهد.. سيارة نقل تطيح بكوبري مشاة بلبيس والعناية الإلهية تنقذ المارة

الصحة: تسجيل 269 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و12 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توفيت أثناء مواجهة فيروس كورونا.. لقطات موجعة لطفلة في جنازة والدتها

ليا حق أكره السمنة.. ريهام سعيد تستعرض زيادة وزنها

بعد ضبط كلاب مذبوحة في شبرا.. 10 علامات مميزة للحم الكلاب