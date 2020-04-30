بعد الوقود والكهرباء.. مستقبل إنتاج سيارات تعمل بالهيدروجين

يعتبر الهيدروجين العنصر الأكثر وفرة على وجه الأرض، وبتطور طرق الاستخراج الصحيحة تحول إلى طاقة نظيفة كالوقود، ومع ذلك لم يهيمن الهيدروجين على قطاع السيارات





حاولت معظم الشركات المصنعة للسيارات تجربة تلك التكنولوجيا وبدأ بعضها في إنتاج أعداد صغيرة من المركبات المزودة بالهيدروجين، ولكننا ما زلنا على بعد سنوات من بدء التنفيذ الشامل، رغم أن البعض يؤكد استحالة حدوث ذلك.





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كما أن أحد أسباب نقص سيارات الهيدروجين في عدد كبير من البلدان يرجع أيضًا إلى تزايد السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، ومع ارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية النقية بنسبة 37% سنويًا، أصبح من السهل على الشركات المصنعة إعطاء الأولوية للمركبات الكهربائية من ناحية الشهرة والتقنيات.





وهناك سبب آخر ألا وهو البنية التحتية، فتخيل لو لم يكن هناك مكان للتزود بالوقود لسيارتك، فلماذا قد تمتلك واحدة، كذلك الحال مع السيارات التي تعمل بالهيدروجين.





يعتبر الهيدروجين وقود لا يمكن تجاهله، يقول أحد خبراء وفقًا لأوتواكسبريس إن هذا ينطبق بشكل خاص في قطاع البضائع الثقيلة ، حيث تعوق الشاحنات الكهربائية من خلال سعة البطارية وتضطر إلى إعادة الشحن باستخدام شبكة الكهرباء. ومع ذلك ، فإن تطوير بنية تحتية كاملة للتزود بالوقود الهيدروجيني ، يتم من خلالها إنتاج الغاز ثم نقله إلى المحطات ، سيستغرق تطويره مليارات الجنيهات والسنوات. يوجد حاليًا أقل من 20 محطة للتزود بالوقود في المملكة المتحدة ، مقارنة بحوالي 30.000 (وارتفاع) نقاط شحن المركبات الكهربائية.





مستقبل الهيدروجين

الحجة الأولى للمتشككين ضد مركبات الهيدروجين هي أنها أقل كفاءة من المركبات الكهربائية، نظرًا لأن الهيدروجين لا يحدث بشكل طبيعي، يجب استخراجه ثم ضغطه في خزانات الوقود.





ثم دمجه خلطه مع الأكسجين في كومة خلايا الوقود لتوليد الكهرباء من أجل تشغيل محرك السيارة، ويشير المشككون إلى فقدان الكفاءة في هذه العملية عند مقارنتهم بسيارة كهربائية حيث تأتي الكهرباء مباشرة من حزمة البطارية.









هذا صحيح إلى حد ما لكن السيارات التي تعمل بالهيدروجين لا يُتوقع أن تحل محل المركبات الكهربائية، بدلًا من ذلك سيكمل الهيدروجين الطاقة الكهربائية لأنه سيكون أنظف وقود موجود.





يقول جون هانت مدير التسويق في شركة تويوتا ورئيس تسويق المركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين: "إن إنتاج بطارية ليثيوم أيون [للسيارات الكهربائية] يستهلك الكثير من الطاقة، مما ينتج الكثير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 20 طن".



