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سيارات

دش وحمام.. شاهد سيارات قديمة امتلكت أغرب وأحدث التقنيات

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:43 م
ميزات غريبة في السيارات
ميزات غريبة في السيارات الكلاسيكية
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عزة عاطف

لقد تغيرت ميزات السيارة كثيرًا خلال العشرين عامًا الماضية، وذلك بإضافة ميزات تقنية عالية الدقة تجعل القيادة أسهل وأكثر متعة وأمانًا، على سبيل المثال استخدام الكاميرات وأجهزة استشعار الرادار كما يمكن للسيارات ركن نفسها ومعرفة السائقين ما يدور على الطرق التي يتوجهون إليها قبل الوصول.


وعلى سبيل الرفاهية يتيح اتصال البلوتوث Bluetooth للسائقين الاستماع إلى قوائم تشغيل الموسيقى الخاصة بهم وإجراء المكالمات دون رفع أيديهم عن عجلة القيادة، وقد اختلفت صناعة السيارات كثيرًا عن الأيام التي اعتبرت فيها مشغلات الكاسيت، ومقابض النوافذ اليدوية، وأحزمة الأمان هي ذروة أحدث ابتكارات السيارات.


لكن تميزت عدد من السيارات الكلاسيكية القديمة بعدد من الرفاهيات الغريبة والعالية في عدد قليل من النماذج، وبالطبع سيكون هواة جمع السيارات الكلاسيكية أكثر دراية بهذه الإضافات الغريبة والرائعة وربما هم الأشخاص الوحيدون الذين سيقدرونها حقًا! إليك عدد من هذه الميزات الغريبة:

 

ميني بار - 1957 كاديلاك الدورادو برخام

 