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سيارات

حل سريع.. زجاجة كولا تخلصك من تآكل بطارية السيارة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:01 م
تآكل البطارية
تآكل البطارية
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عزة عاطف
يمكن أن تواجهك مشكلة مفاجأة في سيارتك وأنت تسير على طريق طويل أو خلال السفر، إلا وهي تآكل البطارية وضعفها في توصيل الطاقة، فمن المعروف أن البطارية تعمل على نقل الطاقة من أحد أطرافها إلى الآخر مكونة تيارًا كهربائيًا من الممكن استخدامه في إمداد الأجهزة بالطاقة.

كما تعد بطارية السيارة من أهم المعدات اللازمة لتشغيلها، فهي تقوم بإرسال طاقة إلى شمعات الإشعال المسؤولة عن بدء عمليات حرق الوقود، كما تقوم بإرسال الطاقة اللازمة لكل من أنظمة الضوء والراديو ومكيف الهواء.

- حل سريع لإصلاح بطارية السيارة
هناك حل بسيط إذا كانت بطارية السيارة فارغة نتيجة تآكل أطرافها:
• قم بفتح علبة من الكولا وصبها مباشرة على أطراف البطارية.
• سيعمل الحمض الموجود في الكولا على التخلص من التآكل، مما يعمل على تحسين اتصالك واحتمالات بدء التشغيل السريع بنجاح.
• بمجرد وصولك إلى المنزل، مرر الماء فوق البطارية لإزالة بقايا الكولا وتجفيفها بقطعة قماش قديمة.

جدير بالذكر أن تآكل توصيلات البطارية يترتب عليه فشل شحن البطارية أثناء القيادة، كما تمنع هذه التآكلات أيضًا نقل التيارات الكهربائية بكفاءة.
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