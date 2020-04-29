تدمر الطلاء كليا.. احذر غسيل السيارة بنفسك

البعض يميل إلى الاعتناء بسياراته الخاصة في المنزل، فبدلًا من الاتجاه مباشرة إلى مغسلة السيارات لتنظيفها، يميل الكثيرون إلى غسل سياراتهم بأنفسهم معتقدين أنهم بهذه الطريقة يعطونها اهتمامًا أفضل.





ومع تفشي فيروس كورونا المستجد والتزام جميع سكان العالم منازلهم في عزل تام ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس القاتل، أصبح غسيل السيارات في المنزل إجباري.





ورغم كل ذلك فقد حذر الخبراء من أن الاتجاه إلى غسل سيارتك بنفسك قد يكلفك الكثير مستقبلًا، ففي الواقع إنك تضر بها أكثر من نفعها.





الحفاظ على سلامة السيارة





نصح الخبراء بضرورة تخطى غسيل السيارة في المنزل، حيث يستهلك غسل السيارة في المنزل ماءً أكثر من 5 إلى 20 مرة من غسيل السيارات الاحترافي في المغسلة.



