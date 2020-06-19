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مرأة

السعال والعطس أغربها.. 21 سببا لـ آلام الظهر

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:59 ص
اسماء محمد

تعد آلام الظهر من أكثر المشكلات الصحية الشائعة وفى السنوات الأخيرة زاد انتشار هذه المشكلة بين عدد كبير من الشباب بالرغم أن الانسان فى هذه السن يفترض أنه يكون بكامل صحته ولياقته البدنية .. فما السبب؟

قدم موقع " بولد سكاى " الهندى اهم اسباب الآم الظهر للابتعاد عنها والوقاية من الاصابة من هذا النوع من الألم وفى نفس الوقت معرفة السبب تمكنك من العلاج بشكل صحيح فيما يلي :

- الإجهاد المتكرر من الجلوس فترة طويلة
- وجود مشاكل في الكلى 
- وجود منحنى غير طبيعي في العمود الفقري
- متلازمة Cauda equina (مجموعة من جذور العصب الفقري)
- السعال أو العطس 
- وجود شد عضلي 
- التمدد بشكل مفرط  
- سرطان العمود الفقري
- مرض التهاب الفقار اللاصق المزمن 
- الالتهابات فى الحوض أو المثانة
- انحلال الفقار أو كسر الاجهاد
- تضيق العمود الفقري 
- اضطرابات النوم أو النوم على مرتبة غير صحية
- هربس نطاقي نفس الفيروس المسبب للجدرى المائى
- التواء فى الظهر او الجزء السفلي منه
- الانحناء بشكل غير صحيح أو لفترات طويلة
 - دفع أو سحب أو رفع شيء ثقيل 
- شد الرقبة إلى الأمام
- التهاب المفاصل
- وجود مشكلة فى الغضاريف
- عرق النسا يحدث نتيجة الاصابة او الضغط  منطقة الفخذ والأرداف.


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