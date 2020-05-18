أبرزها الريحان.. احمى نفسك من الإصابة بالسرطان بـ 6 حيل من مطبخك

لا غنى عن الأعشاب فى مطبخك فعلى الرغم من أهمية تناولها يغفل الكثيرين إضافتها لأطباق الطعام يوميا فهى تحمى من الكثير من الأمراض أبرزها الإصابة بالسرطان لغناها بالعديد من مضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحارة التى قد تكون سببا فى الإصابة بالسرطان إليك أبرز تلك الأعشاب يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.





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- القرفة

غنية بمضادات الأكسدة التى تحارب الخلايا السرطانية وتمنع ظهور السرطان كذلك مركب الأوجينول '' في القرفة له أيضًا تأثير سامة للخلايا ضد سرطان القولون.







-الكزبرة

غنية بمركبات الفينولية التى تحارب الإصابة بالسرطان.







- الزعفران

لديه العديد من الخصائص المدهشة وبعض المركبات مثل الكروسين والكروستين وكلاهما يتمتع بخصائص تحارب الإصابة بالسرطان.







-روزماري







يحتوي على نسبة عالية من البوليفينول وحمض الوردمارينيك وحمض الكارنوسيك التي تمنع التأثيرات القوية المضادة للسرطان. تقول دراسة أن إكليل الجبل يمنع العديد من أنواع السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان القولون.







-الريحان







نبات طبي معروف على نطاق واسع غنى بالمواد الكيميائية النباتية مثل الأوجينول والأبيجينين وهى أعشاب تمنع سرطان الجلد والفم وسرطان الكبد والرئة.







-القرنفل

غنى بالأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن والعديد من الإنزيمات المهمة التي تساعد على منع السرطان.