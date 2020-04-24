5 أعشاب مذهلة فى رفع المناعه ومحاربة السرطان

5أعشاب من مطبخك لها فوائد مذهلة لمحاربة السرطان ورفع مناعتك لغناها بالعديد من المركبات مثل الكابسين والأوجينول التى تلك التوابل يتساعد على رفع مناعتك ومحاربة الجذور الحارة إليك أبرز تلك التوابل يقدمها موقع بولد سكاى الهندى





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- الفلفل

أحد مضادات الأكسدة القوية تمنع مركبات الكابسيسين فى الفلفل نمو خلايا سرطان البروستاتا عن طريق قتلها.







غنى بمضادات الأكسدة التى تقاوم الخلايا السرطانية وترفع المناعه

غنى الكزبرة بمركبات الإيثيل والمركبات الفينولية يحارب الجذور الحرة ويمنع السرطان

-الحبهان- القرفةوقد لوحظت القدرة المضادة للتكاثر للقرفة ضد الخلايا السرطانية في العديد من الدراسات. يتحكم في انقسام الخلايا ويمنع ظهور سرطان عنق الرحم. مركب آخر `` الأوجينول '' في القرفة له أيضًا تأثير السموم الخلوية ضد سرطان القولون.- الكزبرة- الزعفرانغنى بالعديد من المركبات مثل الكروسين والسافران والكروستين وهى خصائص مضادة للتورم وتحارب السرطان