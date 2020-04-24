AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

5 أعشاب مذهلة فى رفع المناعه ومحاربة السرطان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:25 ص
مناعه الجسم
مناعه الجسم
Advertisements
لمياء الياسين
 5أعشاب من مطبخك لها فوائد مذهلة لمحاربة السرطان ورفع مناعتك لغناها بالعديد من المركبات مثل الكابسين والأوجينول التى تلك التوابل يتساعد على رفع مناعتك ومحاربة الجذور الحارة إليك أبرز تلك التوابل يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
- الفلفل

 أحد مضادات الأكسدة القوية تمنع مركبات الكابسيسين فى الفلفل نمو خلايا سرطان البروستاتا عن طريق قتلها.

-الحبهان

غنى بمضادات الأكسدة التى تقاوم الخلايا السرطانية وترفع المناعه

- القرفة

وقد لوحظت القدرة المضادة للتكاثر للقرفة ضد الخلايا السرطانية في العديد من الدراسات. يتحكم في انقسام الخلايا ويمنع ظهور سرطان عنق الرحم. مركب آخر `` الأوجينول '' في القرفة له أيضًا تأثير السموم الخلوية ضد سرطان القولون.

- الكزبرة

غنى الكزبرة بمركبات الإيثيل والمركبات الفينولية يحارب  الجذور الحرة ويمنع السرطان

- الزعفران

غنى بالعديد من المركبات مثل الكروسين والسافران والكروستين وهى خصائص مضادة للتورم وتحارب السرطان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أقوى من المضادات الحيوية.. توابل لتنظيف الجسم من السموم وحرق الدهون

أقوى من المضادات .. 5 أعشاب تساعد في طرد السموم ورفع مناعتك

خلى بالك من صحتك.. أبرز المأكولات والمشروبات للوقاية من فيروس كورونا

أنواع مهملة من التوابل تأثيرها كبير في حماية القلب والمفاصل

يعزز صحة القلب ويحمى من السرطان .. فوائد لا تحصى للكرنب الأحمر

أغربها الفلفل الأسود.. 5 توابل تساعد فى الوقاية من الإصابة بالسرطان

ترشيحاتنا

بـ فرمان من مرتضى منصور| الزمالك يسعى لضم مهاجم الوداد لتاريخه أمام الأهلي

تامر أمين يعلن موعد عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء أزمة كورونا

صحى جدا.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق في رمضان

عزل عزبة جديدة في الإسماعيلية بسبب كورونا.. تفاصيل

مفاجأة ..الزمالك يطيح بالمدير المالي بسبب واقعة حمدي النقاز

الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف نجم الإسماعيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياضي سابق مصابا بالشلل يتسلق قمة إيفرست بواسطة سلم منزله

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية