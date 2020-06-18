هشاشة العظام وعرق النسا.. 5 أسباب وراء ألم الظهر المفاجئ

حمل أشياء بطريقة غير سليمة :





تعد أبرز أسباب الم الظهر إجهاد العضلات أو رفع شيء ما بشكل غير سليم يمكن أن يجهد ظهرك ، مما يؤدي إلى الم الظهر









هشاشة العظام :







يمكن أن تؤثر هذه الحالة على أي مفصل في الجسم ، بما في ذلك المفاصل الصغيرة للعمود الفقري وتتسبب في أن تصبح العظام مسامية وهشة







التهاب المفاصل :







يمكن أن يسبب هشاشة العظام مشاكل في مفاصل الوركين وأسفل الظهر يتطور هذا النوع من التهاب المفاصل نتيجة لتأكل الغضروف ، مما يسبب ألمًا خفيفًا أو مؤلمًا يصبح أسوأ مع الحركة .





عرق النسا :







هو الضغط على العصب الوركي ، الذي يحدث بسبب الأصابة في الحوض أو الأرداف أو الفخذ







مشاكل في الكلى:







يمكن أن تسبب حصوات الكلى أو عدوى الكلى آلام الظهر



