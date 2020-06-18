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مرأة

هشاشة العظام وعرق النسا.. 5 أسباب وراء ألم الظهر المفاجئ

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:01 ص
الم الظهر
الم الظهر
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لمياء الياسين
غالبا ما يتطور ألم الظهر بدون سبب يمكن لطبيبك التعرف عليه. أكثر أسباب ألم الظهر شيوعًا هي الإجهاد وضعف الجسم.إليك الأسباب الأكثر شيوعا لألم الظهر يقدمها موقع برايت سايد. 

حمل أشياء بطريقة غير سليمة :
 تعد أبرز أسباب الم الظهر إجهاد العضلات أو رفع شيء ما بشكل غير سليم يمكن أن يجهد ظهرك ، مما يؤدي إلى الم الظهر


هشاشة العظام :

يمكن أن تؤثر هذه الحالة على أي مفصل في الجسم ، بما في ذلك المفاصل الصغيرة للعمود الفقري وتتسبب في أن تصبح العظام مسامية وهشة

التهاب المفاصل :

يمكن أن يسبب هشاشة العظام مشاكل في مفاصل الوركين وأسفل الظهر يتطور هذا النوع من التهاب المفاصل نتيجة لتأكل الغضروف ، مما يسبب ألمًا خفيفًا أو مؤلمًا يصبح أسوأ مع الحركة .

عرق النسا :

هو الضغط على العصب الوركي ، الذي يحدث بسبب الأصابة في الحوض أو الأرداف أو الفخذ

مشاكل في الكلى:

يمكن أن تسبب حصوات الكلى أو عدوى الكلى آلام الظهر

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