بدون جراحة أو مسكنات.. 5 حيل مذهلة لعلاج ألم الظهر

1. زيت النعناع









يحتوي زيت النعناع النقي على 44 في المائة من محتوى المنثول ، مما يخفف من آلام الظهر المؤلمة فهو يعمل بمثابة إكسير سحري لجميع أنواع الألم .





2. زيت الزنجبيل





أظهرت خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات نتائج رائعة في مكافحة آلام أسفل الظهر المزمنة قومى بتدليكها برفق في المناطق المصابة ، وقد تلاحظ راحة خلال 30 دقيقة.





3. زيت الليمون







مستخرج من أوراق وسيقان نبات عشبة الليمون ، ويعرف هذا الزيت العطري بمكوناته المضادة للالتهابات. قد يساعد في تخفيف الألم لأنه يخفف الالتهاب







. 4. زيت اللافندره

تعمل الخصائص المضادة للالتهابات بشكل مثالي على تخفيف آلام أسفل الظهر فهو يساعد على تهدئة الأعصاب ويقلل من التوتر ويخفف من الأرق .





5. زيت الروزماري







هو علاج رائع لآلام الظهر الناجمة عن الاضطرابات الروماتيزمية وتشنجات الدورة الشهرية ، بسبب مركباتها المضادة للتشنج والمسكنات

