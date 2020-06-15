بدون جراحة أو مسكنات.. 5 حيل مذهلة لعلاج ألم الظهر

هل تعانى من آلام الظهر الخبر السار هو أن 95٪ من حالات آلام الظهر لا تحتاج إلى عمليات جراحية. ومع ذلك ، فقد تتحول إلى حالة خطيرة إذا تركت دون علاج أو تم تجاهلها لفترة طويلة. يمكن أن يخفف آلام الظهر إلى حد كبير عن طريق إستخدام الزيوت العطرية الطبيعية لآلام الظهر إليك أبرز العلاجات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.
1. زيت النعناع
يحتوي زيت النعناع النقي على 44 في المائة من محتوى المنثول ، مما يخفف من آلام الظهر المؤلمة فهو يعمل بمثابة إكسير سحري لجميع أنواع الألم .
2. زيت الزنجبيل
أظهرت خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات نتائج رائعة في مكافحة آلام أسفل الظهر المزمنة قومى بتدليكها برفق في المناطق المصابة ، وقد تلاحظ راحة خلال 30 دقيقة.
3. زيت الليمون
مستخرج من أوراق وسيقان نبات عشبة الليمون ، ويعرف هذا الزيت العطري بمكوناته المضادة للالتهابات. قد يساعد في تخفيف الألم لأنه يخفف الالتهاب
. 4. زيت اللافندره
تعمل الخصائص المضادة للالتهابات بشكل مثالي على تخفيف آلام أسفل الظهر فهو يساعد على تهدئة الأعصاب ويقلل من التوتر ويخفف من الأرق .
5. زيت الروزماري
هو علاج رائع لآلام الظهر الناجمة عن الاضطرابات الروماتيزمية وتشنجات الدورة الشهرية ، بسبب مركباتها المضادة للتشنج والمسكنات