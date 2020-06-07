نصائح مهمة للتخلص من آلام الظهر والرقبة أثناء القيادة

احيانا يضطر بعض قائدي السيارات الي القيادة لفترات و مسافات طويلة و اوقات الإزدحام المروري وهو ما يسبب للبعض آلام في الظهر ومفاصل الأكتاف والرقبة ففي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع ونعطيكم بعض النصائح في هذا الشأن .

1- اجلس باستقامة أثناء القيادة، وتجنب وضعية الإنحناء لأنه قد يسبب إنزلاق غضروفي و يضر بصحتك علي المدي البعيد.

2- ابدأ الجلوس بالإستناد على الفخذين، بعد ذلك قم بالإستدارة وأخذ وضعية الجلوس باستقامة الجسد، وهكذا يكون ثقل الجسد على الفخذين وليس العمود الفقري لان الاعتماد علي العمود الفقري يسبب الالام .

3-قم بتعديل مقعد القيادة بما يناسب طولك وحجم جسمك، واحرص أن تكون قدماك على مسافة جيدة من دواسات البنزين و الفرامل لتريح مفاصلك .

4- في حالة وجود الام في العمود الفقري فمن الأفضل وضع وسادة خفيفة صغيرة من القطن أو الفايبر بين أسفل ظهرك والمقعد، حتى تمنح العمود الفقري ارتياحًا كبيرًا مما يزيل الام سريعا .

5- اضبط مسند الرأس بما يناسب رقبتك، حتى تريح عليه رأسك ولتخفف عن رقبتك وكتفيك الثقل أثناء قيادة السيارة ويمنحك راحة اكثر.

6-تذكر دائما مقولة ان لبدنك عليك حق و يجب أخذ استراحة كل فترة أثناء القيادة خصوصا في السفر و المسافات الطويلة .