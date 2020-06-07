5 خطوات.. لتفادي متاعب القيادة في الطقس الحار

مع حلول فصل الصيف وازدياد درجات الحرارة والتي من شأنها أن تؤثر بالسلب على سيارتك وأجزائها الداخلية، مما يسبب لك المتاعب ويجعلك تعلق في الطريق، ويمكنك تفادي متاعب القيادة بفصل الصيف بعدة خطوات بسيطة يقدمها لك قسم السيارات بموقع "صدي البلد" الإخباري.





1- تأكد من نظافة الزيوت وقم بتغييرها دوريًا، ويمكنك تدوين تاريخ التغيير حتى لا يختلط عليك الأمر فيما بعد.





2- يعتبر مكيف هواء السيارة هو القاتل الأشرس لعمر البطارية فلا تفرط في استخدامه، ومع حلول فصل الصيف تأكد من مستوي الغاز في كومبريسسور التكييف وقم بتنظيف الفلاتر باستمرار.





3-تعد أعطال الإطارات هي الأبرز شيوعًا في فصل الصيف، لذلك قم بضبط معدل ضغط الهواء في إطارات سيارتك كما ذٌكر في الكتالوج الخاص بها وافحصه كل أسبوعين حتى لا تنفجر الإطارات أثناء القيادة.





4- من الوارد تمدد الوقود بفعل ارتفاع الحرارة، لذلك احرص علي عدم ملء خزان الوقود بشكل كامل.





5- اكشف باستمرار على البطارية لأن درجات الحرارة العالية قد تتسبب في تبخر مياه البطارية مما يؤثر بالسلب علي القطع الداخلية.



