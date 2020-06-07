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سيارات

5 خطوات.. لتفادي متاعب القيادة في الطقس الحار

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:30 م
5 خطوات..لتفادي متاعب
5 خطوات..لتفادي متاعب القيادة في الطقس الحار
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قسم السيارات
مع حلول فصل الصيف وازدياد درجات الحرارة والتي من شأنها أن تؤثر بالسلب على سيارتك وأجزائها الداخلية، مما يسبب لك المتاعب ويجعلك تعلق في الطريق، ويمكنك تفادي متاعب القيادة بفصل الصيف بعدة خطوات بسيطة يقدمها لك قسم السيارات بموقع "صدي البلد" الإخباري. 

1- تأكد من نظافة الزيوت وقم بتغييرها دوريًا، ويمكنك تدوين تاريخ التغيير حتى لا يختلط عليك الأمر فيما بعد.

2- يعتبر مكيف هواء السيارة هو القاتل الأشرس لعمر البطارية فلا تفرط في استخدامه، ومع حلول فصل الصيف تأكد من مستوي الغاز في كومبريسسور التكييف وقم بتنظيف الفلاتر باستمرار.

3-تعد أعطال الإطارات هي الأبرز شيوعًا في فصل الصيف، لذلك قم بضبط معدل ضغط الهواء في إطارات سيارتك كما ذٌكر في الكتالوج الخاص بها وافحصه كل أسبوعين حتى لا تنفجر الإطارات أثناء القيادة.

4- من الوارد تمدد الوقود بفعل ارتفاع الحرارة، لذلك احرص علي عدم ملء خزان الوقود بشكل كامل.

5- اكشف باستمرار على البطارية لأن درجات الحرارة العالية قد تتسبب في تبخر مياه البطارية مما يؤثر بالسلب علي القطع الداخلية.

وفي النهاية كن متأهبًا لأي صوت أثناء القيادة ولا تجعل الفزع يتملكك حتى تستطيع التصرف بشكل سليم، وعند حدوث حالة طارئة يتوجب عليك إيقاف السيارة والخروج منها وانتظار المساعدة مع الوضع في الإعتبار البقاء بمسافة آمنة بعيد عنها.
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